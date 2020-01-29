2020-01-29T19:44:14+03:00
Общество

«Считаю их шайтанами без чести»: Кадыров заявил о «жестокой борьбе» со сплетниками

Политик посоветовал предъявлять претензии лично ему, а не набрасывать грязную тень на республику [видео]
Ася АСРЯН
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Политик посоветовал тем, кто поднимает хайп из-за исчезновения людей «присматривать за своими наркоманами»Политик посоветовал тем, кто поднимает хайп из-за исчезновения людей «присматривать за своими наркоманами»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз напомнил, что не оставит без внимания всех тех, кто распространяет сплетни, слухи, связанные с республикой.

ЧГТРК «Грозный» опубликовал репортаж с коллегии МВД РФ по Чечне. На заседании Кадыров отметил, что в регионе снизился уровень преступности. По его словам, каждый житель республики чувствует себя в полной безопасности. Однако, по его словам, не все рады этим событиям. Чеченский лидер заявил, что считает врагами номер один всех тех, кто без оснований распространяет ложную информацию.

- Я официально заявляю всем организациям и структурам, с этими людьми, если их можно назвать людьми, мы будем жестко бороться. Все это для того, чтобы не повторились те военные компании, которые мы с вами пережили, – подчеркнул Кадыров.

Также глава региона посоветовал тем, кто поднимает хайп из-за исчезновения людей «присматривать за своими наркоманами».

Кадыров заявил о жестокой борьбе со сплетниками.

– …Пригласили, например, человека, беседуешь с ним два часа, а оказывается мы его «задержали». Поехал человек в Пятигорск, проглотил таблетки. Не приходит несколько дней в себя, а потом возвращается домой. Но все пишут, мол, похитили, убили, верните, где вы и что вы. Лучше присматривайте за своими наркоманами, чем обвинять нас во всех грехах, – обратился политик к «недругам» России.

Глава республики напомнил также об обычаях народа. Он подчерунул, что «наши обычаи никто не отменял, и не имеет на это право. А те, у кого есть претензии к его персоне, посоветовал предъявить их лично ему, а не набрасывать на республику «грязную тень».

Не обошлось и без упоминания либеральных по его словам СМИ, которые продолжают «хайпить на Чечне».

– Я их не считаю людьми, я их, считаю шайтами без чести, без религии, без чести. Не обращайте на них внимание. Они будут писать, говорить. Не комментируйте их. Мы должны жить в дружбе, как одна не просто семья, а дружная семья, которая соблюдает все правила жизни, – нацелил глава республики жителей Чечни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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