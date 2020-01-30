2020-01-30T13:46:19+03:00
Общество

Врач рассказал о состоянии ставропольцев с подозрением на коронавирус

И объяснил как определить, стоит ли обращаться за медицинской помощью [аудио]
Андрей ФАДЕЕВ
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На Ставрополье 4 человека госпитализированы и 16 наблюдаются, как «потенциальные носители» коронавирусаНа Ставрополье 4 человека госпитализированы и 16 наблюдаются, как «потенциальные носители» коронавирусаФото: REUTERS
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16 человек под наблюдением врачей, четверо госпитализированных в краевую инфекционную больницу. Но пока ни одного подтверждённого диагноза. «Комсомолка» выяснила, как на Ставрополье борются с коронавирусом и как определить, стоит ли бежать за помощью к врачу.

Грозит ли коронавирус Ставрополью?

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— Каждого прилетающего в аэропорты КМВ и Ставрополя проверяют с помощью теплометрических приборов, ведь первый симптом — повышенная температура. В этом случае их сразу госпитализируют в специальных защитных боксах, — объяснил главврач Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Боблов.

Прибывающих в аэропорты проверяют с помощью тепловизоров Фото: REUTERS

Прибывающих в аэропорты проверяют с помощью тепловизоровФото: REUTERS

Такое приключение выпало на долю четверых жителей Ставрополья. Сейчас они в инфекционной больнице.

— Анализы троих уже готовы, подозрения не подтвердились. Диагноз — ОРВИ. Результаты анализов по четвертому еще не готовы, но, вероятнее всего, у него то же ОРВИ. Поэтому опасаться нечего, коронавируса на Ставрополье нет, — уверяет Боблов.

Еще 16 жителей края после возвращения из Китая попали в списки «потенциальных носителей» смертоносной китайской болезни. Её инкубационный период — две недели. Все это время за ставропольцами наблюдают участковые врачи. И в случае появления первых симптомов — сразу в инфекционку.

Главный врач Краевой клинической инфекционной больницы, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Александр Боблов

Главный врач Краевой клинической инфекционной больницы, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Александр Боблов

Впрочем, далеко не все жители края верят, что врачи контролируют ситуацию. На днях панику в соцсетях и мессенджерах посеял неизвестный, рассказавший о коронавирусе на рынке в Пятигорске. Якобы кто-то уже заразился от работающих там китайцев. Информация, конечно же, оказалась фейком чистой воды, а краевой минздрав предупредил автора «вброса» об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

— Как отличить обычный вирус от коронавируса? На данный момент в этом помогает эпидемиологический анамнез, — продолжает Боблов. — Если вы не были в последнее время в Китае, не контактировали с зараженными, то у вас просто физически его не может быть. Волноваться и беспокоится не стоит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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