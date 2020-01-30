Врач рассказал о состоянии ставропольцев с подозрением на коронавирус

16 человек под наблюдением врачей, четверо госпитализированных в краевую инфекционную больницу. Но пока ни одного подтверждённого диагноза. «Комсомолка» выяснила, как на Ставрополье борются с коронавирусом и как определить, стоит ли бежать за помощью к врачу.

Грозит ли коронавирус Ставрополью? 00:00 00:00

— Каждого прилетающего в аэропорты КМВ и Ставрополя проверяют с помощью теплометрических приборов, ведь первый симптом — повышенная температура. В этом случае их сразу госпитализируют в специальных защитных боксах, — объяснил главврач Ставропольской краевой инфекционной больницы Александр Боблов.

Прибывающих в аэропорты проверяют с помощью тепловизоровФото: REUTERS

Такое приключение выпало на долю четверых жителей Ставрополья. Сейчас они в инфекционной больнице.

— Анализы троих уже готовы, подозрения не подтвердились. Диагноз — ОРВИ. Результаты анализов по четвертому еще не готовы, но, вероятнее всего, у него то же ОРВИ. Поэтому опасаться нечего, коронавируса на Ставрополье нет, — уверяет Боблов.

Еще 16 жителей края после возвращения из Китая попали в списки «потенциальных носителей» смертоносной китайской болезни. Её инкубационный период — две недели. Все это время за ставропольцами наблюдают участковые врачи. И в случае появления первых симптомов — сразу в инфекционку.

Главный врач Краевой клинической инфекционной больницы, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Александр Боблов

Впрочем, далеко не все жители края верят, что врачи контролируют ситуацию. На днях панику в соцсетях и мессенджерах посеял неизвестный, рассказавший о коронавирусе на рынке в Пятигорске. Якобы кто-то уже заразился от работающих там китайцев. Информация, конечно же, оказалась фейком чистой воды, а краевой минздрав предупредил автора «вброса» об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

— Как отличить обычный вирус от коронавируса? На данный момент в этом помогает эпидемиологический анамнез, — продолжает Боблов. — Если вы не были в последнее время в Китае, не контактировали с зараженными, то у вас просто физически его не может быть. Волноваться и беспокоится не стоит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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