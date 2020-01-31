«Навещала в больнице за 260 км от дома»: украинка вышла замуж за дагестанца, потерявшего обе ноги на лесопильне

В ноябре «КП-Северный Кавказ» рассказала историю 22-летнего Мухаммада Каримулаева, который на заработках по трагической случайности лишился обеих ног. Без надзора мастера новичок упал под пилораму. Мухаммад, напомним, родом из Дагестана, но работу через знакомых нашел за 2,5 тысячи км — на деревообрабатывающем предприятии в селе Марёво в Новгородской области. Там и произошел несчастный случай.

Свою историю Мухаммад рассказал «КП», лежа на больничной койке. Вопрос о личной жизни обошел вниманием. Мы не наседали. И теперь узнаем от его близкого друга Муслима, что наш герой женился!

Мухаммад с приятелем Муслимом

- 16 января сыграли свадьбу в Дагестане, - признался юноша корреспонденту «КП-Северный Кавказ».

Молодоженов пришли поздравить сотни человек

Оказывается, до несчастного случая Мухаммад познакомился с 20-летней Лидией Пылёвой из того же села в Новгородской области, где подрабатывал. Из рассказа парочки — то была любовь с первого взгляда. «Шел с друзьями в магазин, она с подругой навстречу — зацепила своим смехом», - вспоминает Мухаммад. «Ты тоже мне сразу понравился», - скромно дополняет Лидия. А дальше — общение по телефону, редкие встречи. А главное — большое испытание.

Красавица в образе невесты

- Когда я на 4 дня пропал, с ума сходила от волнения. Не помню, что первое она сказала. Но помню, как повторяла: «Главное держаться, главное держаться», - рассказывает Мухаммад. - Несколько раз в неделю навещала меня в больнице за 260 км от дома.

Юноша не скрывает: «Думал, меня такого не примут». Говорит, что и сам хотел не подпускать к себе. Но отказаться друг от друга возлюбленные не захотели, просто не смогли. Лидия поехала за Мухаммадом в Дагестан и при всех пообещала стать любящей женой. Свадьбу сыграли уже через три дня.

Украинка вышла замуж за дагестанца, который потерял ноги на заводе.

- Я не могла отказать — люблю его всего всем сердцем, - говорит Лидия. - Все очень быстро как-то прошло, сами не поняли. Всех подарков не перечислить. Гостей было около 150 или больше. Традиции, гости, танцы — обычная свадьба. Муж показал мне красоты Дагестана, в Чечне побывали.

Девушка — украинка. Честно признается, что кавказские обычаи, кухня, быт для нее — неизведанный мир. Но есть добрые учителя в лице родственников и друзей супруга, подруг из Новгородской области, чья поддержка оберегает ее от трудностей.

Свадьба Мухаммада и Лидии в Дагестане.

- Почти каждый день у нас дома гости, поздравления, приходят познакомиться поближе, - продолжает Лидия. - В свободные дни прогуливаемся или отдыхаем дома. Время проводим только вместе.

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