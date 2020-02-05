Фрески, золото и мрамор: в Ставрополе роскошный особняк осужденного министра пустят с молотка

В Ленинском районном суде Ставрополя рассмотрели гражданское дело по исковому заявлению краевого прокурора в интересах Российской Федерации об обращении в доход государства жилого дома, где живет чита Васильевых. Игорь Васильев занимал должность министра строительства Ставропольского края и был осужден 24 октября прошлого года на 5 лет по 286 статье УК РФ «превышение должностных полномочий».

Вид со двора

Ответчиками гражданского дела «об особняке» выступили Васильев, его супруга Нелли Шамилевна и ее сестра Альбина Таирова — владелица хором за 157,9 млн рублей (рыночная стоимость вместе с землей) по документам. Любопытно правда, что на допросах Альбина Шамилевна как полноправная «хозяйка» не смогла вспомнить, какого цвета потолки на первом этаже дома, где находятся счетчики и когда они ремонтировали кухню.

Нескромные фрески во всем доме

Сегодня, 5 февраля, судья на открытом судебном заседании в присутствии корреспондента «КП-Северный Кавказ» удовлетворил иск прокурора. Нескромный особняк, построенный на деньги неизвестного происхождения, пустят с молотка:

- Обратить в доход государства жилой дом с кадастровым номером 26:12:0817:387 расположенный по адресу город Ставрополь, улица Осипенко, 58, площадью 664,6 квадратных метров, права собственности на который зарегистрированы за Альбиной Таировой. Взыскать с Игоря Васильева, Нелли Васильевой и Альбины Таировой государственную пошлину в размере 60 тысяч рублей, по 20 тысяч с каждого. С Таировой в пользу общества с ограниченной ответственностью судебной экспертизы взыскать также расходы на проведение судебной экспертизы в размере 20 тысяч рублей, - зачитал судья Олег Поляков.

Гараж с иномарками на территории

Кстати, больше года родственники Васильева стояли грудью за «честно заработанное». Сестры Нелли и Альбина объясняли: «Всем обязаны завещанию отца, который в 90-е вложил рубли в доллары». Но справки наследников из банка показали: на одном счету значилась сумма в 714 тысяч рублей, на втором — 5, 6 тысяч, на третьем — 2,1 млн рублей, на последнем — всего 80 копеек.

Кабине, отделанный из дорогой породы дерева

Не нашли «честно заработанных» миллионов и в декларациях о доходах. Складывалось ощущение, что либо особняк упал Васильевым с неба (выглядит он точно как храм небожителей), либо строился на «откаты». Впрочем, последнее во время уголовного преследования так и не сумели доказать. Есть лишь констатация фактов: дороги на Ставрополье строил единственный подрядчик из-за необоснованно введенного режима ЧС по завышенной цене. Надо понимать, что на одном контракте воровали по 20 млн.

Дорогая отделка лестниц

Отметим, что на итоговом заседании не оказалось никого, кроме истца и единственного представителя ответчиков. Нелли Васильева просила перенести заседание «по уважительной причине своего отсутствия» — без всяких пояснений. Ее представитель также, якобы по причине болезни — хотя больничный из соответствующей справки заканчивался за день до суда. Видимо, никто не думал, что заседание 5 февраля станет итоговым. Даже прокурор Анна Скорик и адвокат Александр Дудин были крайне удивлены, когда судья отклонил их общее ходатайство и еще несколько официальных просьб представителя Таировой об отложении рассмотрения дела. В итоге к прениям оба готовились в получасовой перерыв, который по просьбе прокурора назначил судья.

Сауна и бассейн прямо в доме

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