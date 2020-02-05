2020-02-05T18:53:18+03:00
Происшествия

Фрески, золото и мрамор: в Ставрополе роскошный особняк осужденного министра пустят с молотка

По документам дом оформлен на сестру жены, которая на допросе не вспомнила даже цвет потолков [эксклюзив Kp.ru]
Евгения СОКОРЕВА
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Так и не смогли родственники экс-чиновника доказать: как за 3 года на честно заработанное можно отгрохать такую красотуТак и не смогли родственники экс-чиновника доказать: как за 3 года на честно заработанное можно отгрохать такую красоту
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В Ленинском районном суде Ставрополя рассмотрели гражданское дело по исковому заявлению краевого прокурора в интересах Российской Федерации об обращении в доход государства жилого дома, где живет чита Васильевых. Игорь Васильев занимал должность министра строительства Ставропольского края и был осужден 24 октября прошлого года на 5 лет по 286 статье УК РФ «превышение должностных полномочий».

Вид со двора

Вид со двора

Ответчиками гражданского дела «об особняке» выступили Васильев, его супруга Нелли Шамилевна и ее сестра Альбина Таирова — владелица хором за 157,9 млн рублей (рыночная стоимость вместе с землей) по документам. Любопытно правда, что на допросах Альбина Шамилевна как полноправная «хозяйка» не смогла вспомнить, какого цвета потолки на первом этаже дома, где находятся счетчики и когда они ремонтировали кухню.

Нескромные фрески во всем доме

Нескромные фрески во всем доме

Сегодня, 5 февраля, судья на открытом судебном заседании в присутствии корреспондента «КП-Северный Кавказ» удовлетворил иск прокурора. Нескромный особняк, построенный на деньги неизвестного происхождения, пустят с молотка:

- Обратить в доход государства жилой дом с кадастровым номером 26:12:0817:387 расположенный по адресу город Ставрополь, улица Осипенко, 58, площадью 664,6 квадратных метров, права собственности на который зарегистрированы за Альбиной Таировой. Взыскать с Игоря Васильева, Нелли Васильевой и Альбины Таировой государственную пошлину в размере 60 тысяч рублей, по 20 тысяч с каждого. С Таировой в пользу общества с ограниченной ответственностью судебной экспертизы взыскать также расходы на проведение судебной экспертизы в размере 20 тысяч рублей, - зачитал судья Олег Поляков.

Гараж с иномарками на территории

Гараж с иномарками на территории

Кстати, больше года родственники Васильева стояли грудью за «честно заработанное». Сестры Нелли и Альбина объясняли: «Всем обязаны завещанию отца, который в 90-е вложил рубли в доллары». Но справки наследников из банка показали: на одном счету значилась сумма в 714 тысяч рублей, на втором — 5, 6 тысяч, на третьем — 2,1 млн рублей, на последнем — всего 80 копеек.

Кабине, отделанный из дорогой породы дерева

Кабине, отделанный из дорогой породы дерева

Не нашли «честно заработанных» миллионов и в декларациях о доходах. Складывалось ощущение, что либо особняк упал Васильевым с неба (выглядит он точно как храм небожителей), либо строился на «откаты». Впрочем, последнее во время уголовного преследования так и не сумели доказать. Есть лишь констатация фактов: дороги на Ставрополье строил единственный подрядчик из-за необоснованно введенного режима ЧС по завышенной цене. Надо понимать, что на одном контракте воровали по 20 млн.

Дорогая отделка лестниц

Дорогая отделка лестниц

Отметим, что на итоговом заседании не оказалось никого, кроме истца и единственного представителя ответчиков. Нелли Васильева просила перенести заседание «по уважительной причине своего отсутствия» — без всяких пояснений. Ее представитель также, якобы по причине болезни — хотя больничный из соответствующей справки заканчивался за день до суда. Видимо, никто не думал, что заседание 5 февраля станет итоговым. Даже прокурор Анна Скорик и адвокат Александр Дудин были крайне удивлены, когда судья отклонил их общее ходатайство и еще несколько официальных просьб представителя Таировой об отложении рассмотрения дела. В итоге к прениям оба готовились в получасовой перерыв, который по просьбе прокурора назначил судья.

Сауна и бассейн прямо в доме

Сауна и бассейн прямо в доме

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ИСТОЧНИК KP.RU

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