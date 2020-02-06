«Я не пример для подражания»: Нурмагомедов отреагировал на оскорбления от Кашина

Чемпион смешанных единоборств под эгидой UFC Хабиб Нурмагомдеов отреагировал на оскорбительные высказывания журналиста Олега Кашина. Дагестанец не стал прямо отвечать на его слова, а вместо этого порассуждал о скромности.

Почему Нурмагомедов не достоин представлять Россию на мировой арене 00:00 00:00

Напомним, что в эфире радио «Комсомольская правда» Кашин заявил, что не хотел бы видеть среди современных героев России такого человека, как Хабиб Нурмагомедов. Более того, назвал его «комической фигурой, позорящей Россию» и пожелал «отправить его обратно в родное село». На это дагестанец заметил, что никогда и не хотел быть примером для подражания.

— Я нашёл самый большой минус в популярности. Это когда люди думают или называют тебя примером для подражания. Я знаю, что таким не являюсь и быть таким не хотел. Я мусульманин, и у нас в религии есть пример для подражания, это посланник Аллаха — Мухаммад. И я считаю, что ни один человек и ни одна знаменитость не заслуживают этого права — быть примером. Всё, что я могу — это научить людей в сфере единоборств. Но в том, что касается жизненных ценностей, мы все нуждаемся в наставлениях и напоминаниях, — написал Нурмагомедов в Instagram.

Дагестанец ответил журналисту крайне мягко и корректно, ещё раз подчеркнув, что всячески стремится быть настоящим мусульманином и не хочет вступать в конфронтацию.

Тем временем поклонники бойца устроили настоящий рейд на корреспондента — фанаты стали оскорблять журналиста и акцентировать внимание на том, что его высказывания в адрес спортсмена были некорректными и чрезвычайно резкими. Часть из них попыталась выяснить отношения с Кашиным в личных сообщениях, а другие просто перешли на язык угроз. «Кашин скоро не может есть кашу» — одно из самых корректных сообщений такого рода.

Напомним, что Нурмагомедов в апреле проведёт титульный бой с американцем Тони Фергюсоном. Непобедимый чемпион вновь будет представлять Россию на международной арене и попытается защитить свой пояс 18 числа. Схватка пройдёт в Нью-Йорке.

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Программу журналистов Олега Кашина и Романа Голованова слушайте с понедельника по пятницу в 21-00 по Москве на Радио «Комсомольская правда». А самые яркие фрагменты разговора читайте на сайте kp.ru (подробности, аудио).

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