2020-02-07T10:43:08+03:00
Спорт

Акатьева, Валиева, Усачева - последние: стартовые номера девушек на произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020

«КП» публикует стартовые номера девушек на произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Саранске и итоги короткой программы [видео]
Иван НЕТРЕБКО
Поделиться:
Софья Акатьева - третья после короткой программы. В произвольной она хочет исполнить прыжок в четыре оборота. Фото: Сергей Бобылев/ТАСССофья Акатьева - третья после короткой программы. В произвольной она хочет исполнить прыжок в четыре оборота. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Изменить размер текста:

В Саранске лучшие российские юниорки представили свои короткие программы. По результатам прокатов стали известны стартовые номера девушек на произвольную программу (19:00 мск) на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020.

В первую разминку вошли Алина Горбачева, Ника Рябинина, Камила Султанмагомедова, Николь Вайткус, Мария Захарова и Софья Баранова. В короткой программе они заняли 15, 17, 16, 14 и 18 места соответственно.

Откроет вторую разминку Ксения Синицына. Обладательница серебра и золота на этапах Гран-при в России и Италии ошиблась в каскаде и с 64.60 балла стала только 11-й. Затем на лед выйдут Елизавета Осокина, Елизавета Берестовская, Анна Фролова, Софья Муравьева и Софья Мороз. Их места в короткой программе — 10, 12, 8, 7, 9.

13-й стартовый номер и первое место в третьей разминке достались бронзовой призерке этапа Гран-при в США Майе Хромых. После первого вида она идет шестой. Затем произвольные программы представят Аделия Петросян (5 место) и Софья Самоделкина (6 место). Далее в борьбу за медали вступят три фигуристки группы Этери Тутберидзе, лидирующие после короткой программы.

12-летняя Софья Акатьева каталась чисто, но она не стала рисковать, не включила в прокат более сложные элементы, набрала 69.22 балла и в итоге стала третьей. В произвольной программе она собирается исполнить четверной прыжок.

У 13-летних Камилы Валиевой (1 место, 78.50 балла, стартовый номер в произвольной программе 17) и Дарьи Усачевой (2 место, 73.77 балла, №18) и программы были сложнее, и надбавок за элементы они получили больше.

Короткая программа Софьи Акатьевой на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Саранске.Софья Акатьева заняла третье место по итогам коротких прокатов на первенстве России по фигурному катанию в Саранске

Короткая программа Дарьи Усачевой на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Саранске.Дарья Усачева стала второй по итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию 2020 в Саранске

Короткая программа Камилы Валиевой на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Саранске.Камила Валиева лидирует по итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию 2020 в Саранске

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Фролова - первая, Валиева - 15-я: стартовые номера девушек в короткой программе на первенстве России по фигурному катанию 2020 среди юниоров
Стало известно, под какими стартовыми номерами выйдут девушки на короткую программу на первенстве России по фигурному катанию 2020 в Саранске
Фролова - первая, Валиева - 15-я: стартовые номера девушек в короткой программе на первенстве России по фигурному катанию 2020 среди юниоров
Стало известно, под какими стартовыми номерами выйдут девушки на короткую программу на первенстве России по фигурному катанию 2020 в Саранске
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев: Мы должны создать социальный лифт для спортсменов и тренеров
В Калининграде прошел второй Всероссийский боксерский форум, который собрал больше 500 представителей этого вида спорта из большинства регионов страны
Новости 24
Военно-Грузинскую дорогу перекрыли для проезда всех видов транспорта
Пациента психбольницы второй год ищут на Ставрополье
В Минводах уже начали готовиться к пожароопасному сезону
Директор строительной фирмы Ставрополя сбежал с 36 млн рублей
Миллионы, отданные ставропольцами за тепло, шли в карман мошеннице
Женщина погибла в опрокинутой иномарке на Ставрополье
Дагестанку осудили за убийство шестилетней дочери
Следствие опровергло отказ от уголовного дела против мэра Георгиевска
Против матери-веганки возбудили уголовное дело за диеты дочери
В отношении мэра Георгиевска продолжается следственная проверка
Измученного диетой малыша отобрали у матери-веганки на Ставрополье
В Минводах появится «Цифровая образовательная среда»
В Железноводске водитель экскаватора захламлял общественную территорию
В КБР не принимают самолеты из других государств
В Минздраве рассказали, хватит ли ставропольцам антивирусных лекарств
Экс-начальник отдела вневедомственной охраны по Невинномысску осужден
ВТБ стал лауреатом премии Euromoney 2020
Чеченский бородач, рискуя жизнью, спас из горящего грузовика двух мужчин
Главврач пятигорской больницы уволен после жалоб на хамство
Ставропольский космонавт возглавил МКС
Альпинист сорвался со скалы на Всероссийских соревнованиях в Ингушетии
Пятиметровый подоконник крушил окно многоэтажки в Ставрополе
В Ставрополе должница во время ареста авто проехалась по судебному приставу
«Я помню голод»: Известный блогер Ида Галич рассказала о трудном детстве во Владикавказе
12-летняя девочка умерла из-за пневмонии в минераловодской реанимации
Следователи проверяют обстоятельства гибели рыбаков на Ставрополье
На Ставрополье арестован водитель, сбросивший мертвую пассажирку в реку
Отчиму истерзанной тетей ингушской девочки отказали в восстановлении на работе в МВД