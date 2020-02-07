Акатьева, Валиева, Усачева - последние: стартовые номера девушек на произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020

В Саранске лучшие российские юниорки представили свои короткие программы. По результатам прокатов стали известны стартовые номера девушек на произвольную программу (19:00 мск) на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020.

В первую разминку вошли Алина Горбачева, Ника Рябинина, Камила Султанмагомедова, Николь Вайткус, Мария Захарова и Софья Баранова. В короткой программе они заняли 15, 17, 16, 14 и 18 места соответственно.

Откроет вторую разминку Ксения Синицына. Обладательница серебра и золота на этапах Гран-при в России и Италии ошиблась в каскаде и с 64.60 балла стала только 11-й. Затем на лед выйдут Елизавета Осокина, Елизавета Берестовская, Анна Фролова, Софья Муравьева и Софья Мороз. Их места в короткой программе — 10, 12, 8, 7, 9.

13-й стартовый номер и первое место в третьей разминке достались бронзовой призерке этапа Гран-при в США Майе Хромых. После первого вида она идет шестой. Затем произвольные программы представят Аделия Петросян (5 место) и Софья Самоделкина (6 место). Далее в борьбу за медали вступят три фигуристки группы Этери Тутберидзе, лидирующие после короткой программы.

12-летняя Софья Акатьева каталась чисто, но она не стала рисковать, не включила в прокат более сложные элементы, набрала 69.22 балла и в итоге стала третьей. В произвольной программе она собирается исполнить четверной прыжок.

У 13-летних Камилы Валиевой (1 место, 78.50 балла, стартовый номер в произвольной программе 17) и Дарьи Усачевой (2 место, 73.77 балла, №18) и программы были сложнее, и надбавок за элементы они получили больше.

Короткая программа Софьи Акатьевой на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Саранске.Софья Акатьева заняла третье место по итогам коротких прокатов на первенстве России по фигурному катанию в Саранске

Короткая программа Дарьи Усачевой на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Саранске.Дарья Усачева стала второй по итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию 2020 в Саранске