«Избивали, стреляли из ружья»: украинского пенсионера спасли от изнурительного рабства на Кавказе

«Несчастливые приключения» Геннадия начались в августе 2014 года, когда он уехал из родного Краматорска на заработки в Россию.

Истощенный от голода мужчина повстречал на ж/д вокзале Ростова-на-Дону «вербовщиков» из Карачаево-Черкесской республики. Они пообещали ему теплый ночлег и работу со стабильной зарплатой на Ставрополье.

Однако вместо этого - увезли в горы на кошару в районе аула Учкулан.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» волонтеры движения «Альтернатива», там, вдали от цивилизации с Геннадием не церемонились: били, угрожали, даже стреляли из ружья. К счастью, не попали.

«Добросовестные» хозяева кошары через месяц отобрали его украинский паспорт из личных вещей.

Геннадий пытался несколько раз сбежать оттуда, но каждый раз ловили, избивали и возвращали обратно. К счастью, на кошару нагрянул отряд ОМОНа. Бойцы и помогли несчастному выбраться из этого злополучного места. Причём, как выяснилось, омоновцы вообще не должны были проходить мимо этой кошары.

Фото: волонтерское движение "Альтернатива"

Обычный маршрут их рейда в той местности, всегда шёл в обход. И, только из-за географической ошибки недавно прикомандированного сотрудника, отряд в горах вышел не на ту дорогу и случайно наткнулся на несчастного пастуха с отарой.

Истощенного Геннадия отправили в поселок Новая Теберда и передали местным полицейским. Однако, по неизвестным причинам, он оказался на местной лесопилке.

Там он жил в холодном вагончике без условий, колол дрова, чинил забор, ремонтировал крышу, работал за еду. Все четыре года несчастный отправлял письма домой в Краматорск. Ждал, что кто-то из родных прочитает и перезвонит, но так и не дождался.

Местные полицейские обещали, что помогут найти близких, но результата не было. Отчаявшийся трудяга решил на этот раз отправить письмо через случайного знакомого. И через неделю на связь с Геннадием вышла его дочь Алина.

Все эти годы девушка искала отца, как пропавшего без вести. «За судьбу» Геннадия взялись волонтеры «Альтернативы». Они поселили его в ростовском приюте и начали восстанавливать документы. Совсем скоро они отправят несчастного на автобусе в родной Краматорск.

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