2020-02-11T14:18:37+03:00
Общество

«Утопить ребенка»: ставропольчанка пожелала смерти малышу-инвалиду

Актриса Эвелина Бледанс швырнула в блогера пакетом, назвав ее мусором [видео]
Ася АСРЯН
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27-летняя ставропольчанка пожаловалась на шквал негатива в ее адрес в сети27-летняя ставропольчанка пожаловалась на шквал негатива в ее адрес в сетиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ставропольчанка Диана Закутняя прославилась на всю Россию после видеопубликации в своем Инстаграме. Девушка приехала из краевого центра в город Нефтеюганск к маме. Вместе они отправились в развлекательный центр, чтобы поплавать в бассейне.

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Там молодую ставропольчанку разозлил крик малыша. Свои эмоции она записала на видео и опубликовала на своей странице в соцсети:

— Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Людям не хочется слушать симфонию из такого ора ваших детей долбанутых, — говорит девушка в камеру смартфона. И через несколько секунд продолжает: — По ходу он утонул. Аллилуйя. А, не, не утонул. Сколько дают за статью, если утопить его, а? После этого ролика в адрес героини посыпались многочисленные комментарии, в том числе и от мам особенных малышей. Диану позвали в программу «Пусть говорят».

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По словам героини видео, малыш так громко кричал, что не было слышно музыки.

— Ребенок, который, якобы, инвалид, вел себя как обычный ребенок. Он бегал, кричал.

После того, как в адрес ставропольчанки посыпались угрозы и негативные высказывания от разъяренных комментаторов, она решила ответить им в сети:

Не захлебнуться бы в ненависти_ громкий конфликт в бассейне. Пусть говорят. Выпуск от 10.02.2020 (720p).

— Вы микробы лично для меня. Не рожайте себе подобных моральных уродов. А если уже залетели, то не курите, не пейте и не шляйтесь, тогда дети не будут инвалидами.

Диана позиционирует себя в сети, как девушка с хештегом занозавсехяжматерей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Диана позиционирует себя в сети, как девушка с хештегом занозавсехяжматерейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В программе «Пусть говорят» поучаствовала и мать того самого ребенка. По ее словам, у малыша задержка психоречевого развития с аутистической симптоматикой.

— Он привык к боли, но не всегда ее выдерживает. За 15 минут до окончания терапии в бассейне малыш кричал, потому что не может по - другому выражать эмоции. И он не бегал, как вы утверждаете, потому что у ребенка страшно больные ноги, и он не умеет бегать. Туда же пригласили и актрису Эвелину Бледанс, как женщину, которая воспитывает сына-инвалида.

Эвелина приготовила для ставропольского блогера неожиданный презент.

— Когда я прочитала то, что вы говорили на видео, захотела прийти, надеть вам на голову пакет и немного вас придушить. Мне очень хотелось это сделать, но я поняла, что просто подарю его вам. Это чистый мусорный пакет, поскольку вы – мусор, — обратилась актриса к ставропольчанке, швырнув в нее пакетом.

Диана позиционирует себя в Инстаграме, как писатель и блогер. О себе ставропольчанка пишет, что прямолинейна и цинична, ставя под постами хештег занозавсехяжматерей.

Диана позиционирует себя в Инстаграме, как писатель и блогер Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Диана позиционирует себя в Инстаграме, как писатель и блогерФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Она называет себя блогером, писательницей. Я посмотрела ваш Инстаграм, в котором всего тысяча подписчиков. И также прочитала ваши рассказы и то, как вас шпинами с вашей поэзией. Вы просто сюда пришли получить немного славы, но получите исключительно дерьма. Потому что были ли это обычные дети или дети особенные вы поступили как обычная с..ка. Зайдите в ее Инстаграм и поржите над этим блогером, - обратилась Бледанс к зрителям.

После скандального участия в программе Эвелина посвятила этому инциденту пост в соцсети:

Фото: Инстаграм bledans Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Инстаграм bledansФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Так хотелось её придушить немножко! Взяла с собой мусорный мешок на башку ее тупую надеть хотела! А когда пришло время моего выхода пожалела её.... даже подошла после передачи, чтоб попробовать поговорить, но этот «человек» не хочет ничего слушать, увы, — поделилась актриса.

Диану разозлил крик малыша. Свои эмоции она записала на видео и опубликовала на своей странице в соцсети Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Диану разозлил крик малыша. Свои эмоции она записала на видео и опубликовала на своей странице в соцсетиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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