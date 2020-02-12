2020-02-12T20:36:34+03:00
Политика

23-летний племянник Кадырова стал самым молодым министром в России

Хамзата Кадырова хотели поставить главой Совбеза республики, но передумали
Антон ШАПОВАЛОВ
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Хамзат Кадыров. Фото: "Единая Россия"Хамзат Кадыров. Фото: "Единая Россия"
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23-летний родственник Рамзана Кадырова - Хамзат - возглавит министерство Чечни по физической культуре и спорту. Таким образом племянник главы республики получил звание самого молодого министра в России. О назначении сообщил Рамзан Кадыров на своей странице во ВКонтакте.

- Хамзат проявил прекрасные управленческие способности на посту главы Курчалоевского района, - написал Кадыров в социальных сетях. - Уверен, что он справится со своими обязанностями и в новой должности. Хамзат ведёт активный образ жизни и внимательно следит за ситуацией в спорте.

Днем ранее, во вторник, несколько политиков из Чечни поздравили Хамзата с назначением на должность руководителя Совета безопасности республики. Согласно биографии парня на сайте "Единой России", в политике он с 20 лет. Первая его должность - помощник главы Чечни. В качестве главы Курчалоевского района племянник лидера региона пробыл полтора года.

О родстве с Хамзатом Рамзан Кадыров заявлял неоднократно в интернете. Так, в новостях про Курчалоевский район он называет главу "племянником".

Сергей Емельянов. В прошлом самый молодой министр в России

Сергей Емельянов. В прошлом самый молодой министр в России

Предыдущим самым молодым министром в России был Сергей Емельянов, который с октября 2016 года заведовал культурой в Коми. Как сообщает "КП - Сыктывкар", на момент назначения на пост ему тоже было 23 года. Ранее он возглавлял Ухтинский Дворец Культуры, занимал должность директора всего лишь год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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