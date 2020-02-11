23-летний племянник Рамзана Кадырова возглавил Совбез Чечни
Племянник Рамзана Кадырова, глава Курчалоевского района Чечни Хамзат Кадыров, которому сейчас только 23 года, возглавил Совет безопасности республики. Об этом сообщил глава Шалинского района Турлап-Али Ибрагимов на своей странице в Instagram.
Хамзат Кадыров, согласно его биографии на сайте "Единой России", с 2017 года (то есть с 20 лет) введен в политическую жизнь Чечни. Первая его должность - помощник главы региона. В должности руководителя Курчалоевского района он пробыл полтора года. О родстве с Хамзатом говорил даже Рамзан Кадыров на своей странице во ВКонтакте.
- Хамзат Кадыров руководит Курчалоевским районом, днём и ночью трудится, стараясь вывести его на первые позиции. И это ему прекрасно удаётся, - так отзывался о родственнике Рамзан Кадыров.
Кроме того, на новую должность заступил другой племянник лидера республики - 29-летний Ибрагим Закриев. Ранее он был руководителем секретариата главы Чеченской Республики и первым заместителем председателя правительства региона. А теперь Закриев будет мэром Грозного. Об этом он сообщил в Instagram.
Предыдущий мэр республиканской столицы - Ислам Кадыров - ушел в отставку со скандалом. Правоохранительным органам передали видео, на котором градоначальник пугает женщин электрошокером.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Не хотел, чтобы их сажали в тюрьму»: Бывший мэр Грозного объяснил, зачем пытал женщин электрошокером
Чиновник признал, что совершил ошибку и готов понести наказание [подробности]
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Рамзан Кадыров: досье KP.RU»