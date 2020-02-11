2020-02-11T15:53:56+03:00
Общество

23-летний племянник Рамзана Кадырова возглавил Совбез Чечни

Также в республике нашли замену скандальному экс-мэру Грозного
Антон ШАПОВАЛОВ
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Хамзат Кадыров. Фото: "Единая Россия"Хамзат Кадыров. Фото: "Единая Россия"
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Племянник Рамзана Кадырова, глава Курчалоевского района Чечни Хамзат Кадыров, которому сейчас только 23 года, возглавил Совет безопасности республики. Об этом сообщил глава Шалинского района Турлап-Али Ибрагимов на своей странице в Instagram.

Хамзат Кадыров, согласно его биографии на сайте "Единой России", с 2017 года (то есть с 20 лет) введен в политическую жизнь Чечни. Первая его должность - помощник главы региона. В должности руководителя Курчалоевского района он пробыл полтора года. О родстве с Хамзатом говорил даже Рамзан Кадыров на своей странице во ВКонтакте.

- Хамзат Кадыров руководит Курчалоевским районом, днём и ночью трудится, стараясь вывести его на первые позиции. И это ему прекрасно удаётся, - так отзывался о родственнике Рамзан Кадыров.

Кроме того, на новую должность заступил другой племянник лидера республики - 29-летний Ибрагим Закриев. Ранее он был руководителем секретариата главы Чеченской Республики и первым заместителем председателя правительства региона. А теперь Закриев будет мэром Грозного. Об этом он сообщил в Instagram.

Предыдущий мэр республиканской столицы - Ислам Кадыров - ушел в отставку со скандалом. Правоохранительным органам передали видео, на котором градоначальник пугает женщин электрошокером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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