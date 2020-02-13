Где смотреть в прямом эфире и в записи смешанную эстафету, спринт и гонку преследования на чемпионате мира по биатлону 2020

13 февраля в Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону 2020. Расписание трансляций на 13-16 февраля уже известно.

Откроет соревнования смешанная эстафета. Первый эатп за сборную России побежит Ирина Старых, второй - Екатерина Юрлова-Перхт, третий - Матвей Елисеев, четвертый - Александр Логинов.

13 февраля, четверг

Смешанная эстафета

16:25 – Матч ТВ, сайт Первого канала

В записи 14 февраля – 2:00, 6:00, 11:35 (Eurosport 2), 9:30 (Eurosport), 11:15 (Матч ТВ)

В записи 15 февраля – 7:30 (Eurosport)

14 февраля, пятница

Спринт, женщины. 7,5 км

16:20 – Матч ТВ, сайт Первого канала

В записи 15 февраля – 1:00, 6:00 (Eurosport 2), 2:30, 8:30, 11:00 (Eurosport), 9:00 (Матч ТВ)

15 февраля, суббота

Спринт, мужчины. 10 км

16:35 – Первый канал, Eurosport

В записи 16 февраля – 2:15, 10:30 (Eurosport 2), 9:10 (Матч ТВ), 9:30 (Eurosport)

16 февраля, воскресенье*

Гонка преследования, женщины. 10 км

14:45 – Матч ТВ, Eurosport, сайт Первого канала

Гонка преследования, мужчины. 12,5 км

16:45 – Eurosport, 17:05 – Первый канал

*Информация по трансляциям в записи уточняется

КСТАТИ

Последние этапы Кубка мира оказались провальными для российских биатлонистов. Они установили антирекорд - в 26 гонках не завоевали ни одной награды. Удастся ли сделать прорыв на чемпионате мира? (опрос «КП»).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я даже не смотрю на этот чемпионат мира»: в каком настроении и составе сборная России по биатлону подходит к чемпионату мира 2020

Такого пессимизма перед стартом мирового первенства в одном из самых популярных у нас видов спорта не было давно. После 26 гонок без наград на этапах Кубка мира российский биатлонный мир впал в уныние. Президент СБР Владимир Драчев на пресс-конференции заявил: «Я даже не смотрю на этот чемпионат мира. Провожу анализ с учетом подготовки к двум следующим сезонам». А по поводу медального плана и вовсе сказал, что «говорить об этом смешно». Другие специалисты тоже оптимизмом не блещут (подробности).