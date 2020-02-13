Где смотреть в прямом эфире и в записи смешанную эстафету, спринт и гонку преследования на чемпионате мира по биатлону 2020
13 февраля в Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону 2020. Расписание трансляций на 13-16 февраля уже известно.
Откроет соревнования смешанная эстафета. Первый эатп за сборную России побежит Ирина Старых, второй - Екатерина Юрлова-Перхт, третий - Матвей Елисеев, четвертый - Александр Логинов.
13 февраля, четверг
Смешанная эстафета
16:25 – Матч ТВ, сайт Первого канала
В записи 14 февраля – 2:00, 6:00, 11:35 (Eurosport 2), 9:30 (Eurosport), 11:15 (Матч ТВ)
В записи 15 февраля – 7:30 (Eurosport)
14 февраля, пятница
Спринт, женщины. 7,5 км
16:20 – Матч ТВ, сайт Первого канала
В записи 15 февраля – 1:00, 6:00 (Eurosport 2), 2:30, 8:30, 11:00 (Eurosport), 9:00 (Матч ТВ)
15 февраля, суббота
Спринт, мужчины. 10 км
16:35 – Первый канал, Eurosport
В записи 16 февраля – 2:15, 10:30 (Eurosport 2), 9:10 (Матч ТВ), 9:30 (Eurosport)
16 февраля, воскресенье*
Гонка преследования, женщины. 10 км
14:45 – Матч ТВ, Eurosport, сайт Первого канала
Гонка преследования, мужчины. 12,5 км
16:45 – Eurosport, 17:05 – Первый канал
*Информация по трансляциям в записи уточняется
КСТАТИ
Последние этапы Кубка мира оказались провальными для российских биатлонистов. Они установили антирекорд - в 26 гонках не завоевали ни одной награды. Удастся ли сделать прорыв на чемпионате мира? (опрос «КП»).
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ИСТОЧНИК KP.RU