Шизофреник или детоубийца: возобновился суд над чеченцем, расфасовавшим по пакетам 6-летнюю подругу

Верховный суд Австрии рассмотрит дело о бесчеловечном убийстве семилетней чеченской девочки Хадишат. Семнадцатилетний «друг» из той же чеченской диаспоры перерезал ей горло. Причины этого поступка остаются под покровом тайны: два психиатра, работавшие с Робертом К., дали разные заключения. Суд первой инстанции выбрал одно из двух мнений: посчитав парня шизофреником, отправил его в спецклинику на 13 лет. Но дело не закончилось: верховный суд решил, что экспертизу нужно провести ещё раз.

Трагедия произошла в мае 2018 года. Семьи Роберта и Хадишат были соседями, дети часто встречались. Позже, в беседе с психиатром молодой человек признается, что «был влюблён в сестру Хадишат» и «чувствовал себя немного педофилом». Руководствуясь, по собственным словам, приказами голосов в голове, Роберт решил отмстить миру за неудачную неделю в колледже и депрессивное настроение.

Он пригласил Хадишат в гости, заманив мороженным. Дома никого не было, руки преступника были развязаны. Сначала он начал душить девочку на диване, потом завёл в ванную, «чтобы было меньше крови». Хлебным ножом он перерезал несчастной горло. Его «бесило, что [Хадишат] пыталась кричать и отбиваться». Закончив, он упаковал тело в мусорный пакет и выбросил на помойку.

Больше всего мучителя злило, что девочка пыталась отбиватьсяФото: СОЦСЕТИ

Через два дня Хадишат нашли. Нанятый прокуратурой психиатр, после долгих бесед пришёл к выводу, что Роберт К. осознавал каждый свой шаг. Конечно, подросток не совсем нормален и нуждается в лечении, но в убийстве он виновен.

К несчастью, вскоре доктор скончался и суду пришлось нанимать нового эксперта. Он пришёл к противоположному выводу: у парня тяжёлая форма шизофрении. У этого заключения множество оснований: он не осознаёт собственной болезни, не раскаивается в содеянном, перекладывает ответственность за убийство на голоса и увлекается изображениями смерти и жестокости.

Именно это решение и стало решающим в процессе — Роберта К. приговорили к 13 годам в психлечебнице. Но Верховный суд вернул вопрос на рассмотрение. Как сообщает Heute, разница во мнениях психиатров слишком существенная, чтобы слепо ему доверится. Теперь Роберта будет изучать учёный, который и сделает окончательный вывод. Первое заседание по резонансному делу состоится 13 февраля.

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