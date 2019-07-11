Шепчущие голоса или ненависть: подростку, зарезавшему 7-летнюю чеченку в Австрии, отменили приговор

Верховный суд Австрии отменил приговор 16-летнему подростку Роберту К., обвиняемому в жестоком убийстве 7-летней чеченской девочки Хадишт. Дело в непростительной ошибке — районный суд так и не смог разобраться, был ли больной шизофренией парень вменяем в момент преступления.

Трагедия случилась 12 мая в Вене. О пропавшей семилетней девочке из чеченской диаспоры говорила вся Австрия. Страшная правда открылась днём позже, когда мусорщики, во время опустошения баков, нашли изрезанный труп ребёнка в пластиковом пакете. Получается, убийца просто выкинул тело в мусор!

Подробности шокировали австрийцев. СМИ ломали голову, кто мог совершить зверское преступление. Скоро следователи задержали 16-летнего Роберта К. Поразительно, но парень был из той же чеченской диаспоры, да ещё и прекрасно знаком с Хадишт — их семьи жили по соседству, дети общались.

Прокуратура тут же подключила своего психиатра. Петер Хоффман сделал ожидаемое заключение — подросток тяжело болен. Он диагностировал целый букет заболеваний, венцом которых стали нарциссическое шизоидное расстройство личности и шизофрения. Несмотря на это, после полутора месяцев работы Хоффман заключил, что парень осознанно пошёл на убийство.

Девочка была очень доверчивой, и запросто пошла за психопатомФото: Социальные сети

Роберт К. рассказывал специалисту, что «у него была тяжёлая учебная неделя» и он решил расправиться с ребёнком, чтобы «сбросить пар». Именно поэтому позвал ребёнка на мороженное, завёл в ванную, чтобы меньше убирать кровь, и перерезал Хадишт горло ножом для хлеба. Больше всего парня «бесило», что девочка пыталась кричать и билась в конвульсиях, поэтому ему «пришлось её добивать».

После передачи уголовного дела в Венский суд, был нанят второй психиатр. Он работал с юношей ещё дольше, и пришёл к иному заключению — Роберт К. полностью невменяем и действовал под диктовку «шепчущих голосов в голове».

Конфликт между точками зрения специалистов так и не был разрешён — это, согласно выводам Верховного суда, и стало главной ошибкой. В итоге, после консультанции с присяжными, парня признали виновным в осознанном убийстве и приговорили к уголовному сроку — 13 годам в специальном диспансере.

Теперь это решение отменено, а дело вернётся следователям на доработку. Точнее — на экспертизу. Высшая инстанция, учёный-психиатр, должен будет вынести окончательное заключение. В случае, если он подтвердит осознанное убийство, Роберт К. продолжит отбывать свои 13 лет.

Если же будет установлено, что он был невменяем, то парню выдадут бессрочный билет в психоневрологический диспансер, но виновным признавать не станут. В этом случае Роберта К. освободят только в случае полного излечения. И в его резюме не будет строчки «намеренное убийство», ведь невменяемый не может отвечать за свои действия.

При этом родственники Хадишт до сих пор не простили смерти дочери. Они объявили Роберту К. кровную месть. Её боялись даже австрийские полицейские, которые спрятали убийцу и усилили охрану во время процесса, опасаясь покушения на жизнь юноши.

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