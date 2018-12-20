В Австрии убийцу 7-летней чеченской девочки приговорили к 13 годам психбольницы

В Австрии вынесли приговор 17-летнему чеченскому подростку Роберту К., который обвинялся в убийстве 7-летней Хадишт. Венский земельный суд вынес решение, согласно которому парень проведет ближайшие 13 лет в учреждении для психически нездоровых преступников.

Как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, тело маленькой чеченской девочки нашли в мусорном баке работники коммунальных служб в мае нынешнего года. Через некоторое время полицейские задержали подозреваемого. Роберт сразу же признался в убийстве и рассказал, что специально пригласил Хадишт к себе в гости. Уже в квартире преступник заманил ребенка в ванную комнату, взял кухонный нож и зарезал ее.

Девочка была очень доверчивой, и запросто пошла за психопатомФото: СОЦСЕТИ

Роберт ни капли не расстраивался из-за убийства и сказал, что совершил его только потому, что у него было отвратительное настроение и плохая неделя в школе. Вот только одно ему не понравилось в смерти Хадишт - малышка "слишком громко кричала", когда он ее резал.

Судили Роберта под усиленной охраной. Дело в том, что сотрудники правоохранительных органов опасались кровной мести, которую могли устроить чеченские родственники погибшей девочки. Им не очень понравилось, что психиатр признал парня невменяемым и тот мог избежать наказания.

Оказалось, что обцессивно-компульсивное расстройство вкупе с шизофренией наложили сильный отпечаток на восприятие школьника, что и привело его к убийству. При этом, если бы родители своевременно отправили парня к врачу, то трагедии удалось бы избежать.

Теперь же Роберт будет получать принудительное лечение в течение ближайших 13 лет, если решение суда не будет оспорено.

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