В Австрии убившего 7-летнюю чеченку шизофреника будут судить под особой охраной

В Австрии определена дата суда над психически больным подростком Робертом К., жестоко убившим 7-летнюю соседскую дочь. При этом местные спецслужбы приставят к мальчику особую охрану, опасаясь кровной мести со стороны родных жертвы.

Заседание венского суда назначено на 19 декабря. Руководить процессом назначен известный судья по делам несовершеннолетних Даниэль Рехенмахер. Также в заседании примет участие команда психиатров и судмедэкспертов под руководством профессора психологии Петера Хофманна, которая на протяжении 6 месяцев исследовала психологические отклонения несовершеннолетнего убийцы.

Совместными усилиями, медики пришли к однозначному заключению — подросток опасен для общества и тяжко болен. У него нашли целый букет психологических патологий, начиная от склонности к насилию и заканчивая множественной шизофренией и раздвоением личности.

Именно поэтому подросток, тоже чеченец по национальности, так беспощадно, в злосчастный день, расправился со своей жертвой. Он прекрасно понимал, что делает, когда пригласил 7-летнюю соседскую дочь Хадишт к себе, мороженным заманил в ванную, взял огромный кухонный нож и оборвал жизнь ребёнка. Становится понятными и объяснения Роберта, мотивировавшего убийство «отвратительным настроением и плохой неделей в школе».

Хадишт была доверчивой и доброй девочкой, поэтому с лёгкостью пошла с преступникомФото: Социальные сети

Напомним, что о громком убийстве стало известно после того, как коммунальщики Вены нашли тело девочки в мусорном баке. Через некоторое время Роберта К. задержали, и мальчик признался, что ничуть не жалеет о содеянном. Единственное, что его бесило — это «слишком громкие крики умирающей».

Однако в тюрьму парень может так и не попасть. Из-за шизофрении и других патологий опасного для общества девианта могут изолировать в специализированную клинику. Это почти равноценно пожизненному заключению, ведь выпустить подростка могут лишь в случае полного излечения.

Родственников погибшей чеченки не устраивает такой расклад — после похорон Хадишт они объявили кровную месть убийце и его семье. Именно из-за этого во время суда опасного шизофреника будут охранять силовики.

— То, что сейчас происходит — это попытка превратить преступника в жертву, — рассказал в одном из интервью австрийским СМИ адвокат пострадавших Николаус Раст. — Семья Хадишт рассчитывает на максимальное наказание, заключение для Роберта К. Он должен получить достойное наказание за свои действия любой ценой, любым способом. Без этого родственники убитой не обретут покоя.

В Чечне родственники убийцы маленькой девочки из Вены пришли просить прощения.

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