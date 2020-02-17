2020-02-17T14:55:53+03:00
Происшествия

Смертельная авария у АЗС в Дагестане попала на видео

По вине лихача погибли два человека [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Полиция проводит проверку. Фото: МВД РДПолиция проводит проверку. Фото: МВД РД
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Накануне утром в аварии в Карабудахкентском районе Дагестана погибли два человека. Камеры уличного наблюдения на заправке засняли произошедшее:

Смертельная авария у заправки в Дагестане.

- На 841 километре автодороги «Кавказ» 32-летний местный житель, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser 200», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Hyundai Solaris» под управлением 42-летнего местного жителя, - прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД Дагестана.

Кадр с места ДТП. Фото: МВД РД

Кадр с места ДТП. Фото: МВД РД

Водитель «Hyundai» и его пассажир, 46-летний житель Каспийска, получили несовместимые с жизнью травмы. До приезда медиков оба скончались.

Фото: МВД РД

Фото: МВД РД

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего, - добавляют полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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