Смертельная авария у АЗС в Дагестане попала на видео
Накануне утром в аварии в Карабудахкентском районе Дагестана погибли два человека. Камеры уличного наблюдения на заправке засняли произошедшее:
Смертельная авария у заправки в Дагестане.
- На 841 километре автодороги «Кавказ» 32-летний местный житель, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser 200», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Hyundai Solaris» под управлением 42-летнего местного жителя, - прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД Дагестана.
Кадр с места ДТП. Фото: МВД РД
Водитель «Hyundai» и его пассажир, 46-летний житель Каспийска, получили несовместимые с жизнью травмы. До приезда медиков оба скончались.
Фото: МВД РД
- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего, - добавляют полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU