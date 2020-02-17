Смертельная авария у АЗС в Дагестане попала на видео

Накануне утром в аварии в Карабудахкентском районе Дагестана погибли два человека. Камеры уличного наблюдения на заправке засняли произошедшее:

Смертельная авария у заправки в Дагестане.

- На 841 километре автодороги «Кавказ» 32-летний местный житель, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser 200», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Hyundai Solaris» под управлением 42-летнего местного жителя, - прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД Дагестана.

Кадр с места ДТП. Фото: МВД РД

Водитель «Hyundai» и его пассажир, 46-летний житель Каспийска, получили несовместимые с жизнью травмы. До приезда медиков оба скончались.

Фото: МВД РД

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего, - добавляют полицейские.