Доноры выстраивались в очередь: умерла школьница, сбитая заядлой нарушительницей на «Mercedes»

Ночью скончалась 17-летняя Аминат Байрамукова, пострадавшая в ДТП 29 января в Кисловодске. За этой историей с первого дня следили тысячи людей на всем Северном Кавказе и за его пределами.

Сразу после аварии

- Сегодня ночью Аминки не стало, - рассказали родители девочки.

Сейчас об этом гремят все социальные сети не только Ставрополья, где трагедия произошла, но и Карачаево-Черкесии. Местные приносят соболезнования землякам:

- Приносим искренние соболезнования родным и близким Байрамуковой Амины. Да дарует всевышний Амине вечные сады рая, а родственникам терпения и мудрость.

Напомним, что сбила школьницу 32-летняя водитель белого «Mercedes». Как сразу выяснили инспектора — заядлая нарушительница ПДД. 17-летняя Аминат Байрамукова тогда шла через дорогу по пешеходному переходу. И две машины уступили ей дорогу. Но самоуверенная водитель иномарки пошла на обгон по «встречке». Школьницу отнесло от удара на несколько метров.

Здесь девочка уже лежит без сознания на земле.

- С переломом таза, множественными травмами головы и тела, в состоянии травматического шока 17-летняя девушка доставлена в реанимационное отделение городской больницы, — говорили «КП-Северный Кавказ» в Госавтоинспекции региона.

На несчастном случае уже в первую неделю бросились бессовестно зарабатывать мошенники. В сети распространялись ролики и посты про срочный сбор денег для лечения Аминат. Родители кричали во всеуслышание: «Это аферисты!». Потом даже создали страницы в «Instagram» и «Вконтакте» за именем дочери:

- Эти аккаунты созданы в связи с тем, что есть бессердечные люди, которые решили нажиться на нашем горе и размещают объявления с просьбой о материальной помощи от лица семьи. Хотя семья не имеет к этому отношения, - объясняли близкие.

Неравнодушные собирались в очереди, чтобы сдать кровь пострадавшей девочкеФото: СОЦСЕТИ

Три дня назад близкие поделились, что новостей никаких нет. Аминат по-прежнему была в коме. Не выходя из нее, девочка и умерла.

Расследование происшествия продолжается.