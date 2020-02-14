2020-02-14T22:58:24+03:00
Происшествия

"Раскороновали": победительница мирового конкурса красоты попалась на взятке

Елену Тверитневу задержали с поличным при передаче денег
Антон ШАПОВАЛОВ
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Елена ТверитневаЕлена ТверитневаФото: СОЦСЕТИ
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"Миссис бабушку Вселенной", а ныне прокурора Урупского района Карачаево-Черкесии Елену Тверитневу поймали на взятке. Женщина искала покровительство в ФСБ, но ничего не вышло. Об этом сообщает Следственный комитет по республике.

Елена хотела, чтобы ее пост районного прокурора никогда не пошатнулся. Для этого она решила заручиться покровительством ФСБ и предложила сотруднику 300 тысяч рублей. Женщина лично передала деньги, и "миссис Вселенную" взяли с поличным.

- Следователем осмотрено место происшествия, изъяты денежные средства и иные следы преступления, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Уголовное дело возбуждено по факту дачи взятки в крупном размере (пункта «б» четвертой части статьи 291 УК РФ), - сказано в сообщении ведомства. Прокуроршу задержали, вопрос о мере пресечения вскоре будет решен.

Елена в форме. Фото: пресс-служба Прокуратуры КЧР

Елена в форме. Фото: пресс-служба Прокуратуры КЧР

Елена работает в правоохранительных органах уже больше 30 лет, с мая 1988 года. Ранее она служила закону в Ростове-на-Дону, будучи заместителем прокурора Ленинского района города. Позже, с 30 мая 2018 года, женщина стала трудиться в Карачаево-Черкесии на нынешнем посту.

Всеобщую известность Елена получила после участия в конкурсе «Миссис бабушка Вселенной - 2009». 47-летней красотке удалось опередить 11 конкурентов. На тот момент у нее были внук и две внучки. За победу прокурорша получила корону и статуэтку Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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