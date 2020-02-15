В Северной Осетии арестовали прокурора, убившего и закопавшего жену на даче

В Северной Осетии суд заключил под стражу экс-прокурора Игоря Чельдиева. Его обвиняют в умышленном убийстве своей гражданской жены Ирины Боженко. Судья удовлетворил ходатайство следствия. Адвокат просил отпустить Чельдиева под домашний арест.

Напомним, 45-летняя Ирина Боженко пропала 5 января. Женщину объявили в розыск, но найти нигде не могли. Она словно сквозь землю провалилась. Гражданский муж Ирины сам подал заявление в полицию. А следователям говорил нечто невнятное: мол, куда-то уехала, ничего не сказала. Спустя месяц следователи все-таки решили допросить Чельдиева более основательно. Оперативники приехали к нему домой в село Кобан и в ходе осмотра территории обратили внимание на небольшой холмик в дальнем углу двора. После нескольких вопросов Чельдиев признался, что там и похоронена Ирина. Поначалу прокурор утверждал, что женщина случайно упала с лестницы и ударилась головой. Но позже признался - ударил кочергой во время ссоры.

Чельдиев работал старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму. Имел знак отличия «За верность закону». В 2018 году он ушел со службы из-за разногласий с руководством и даже записал несколько видеороликов с разоблачениями злоупотреблений в республиканской прокуратуре. Эти записи можно найти на Youtube.

Труп бывшей жены экс-прокурора нашли в огороде.

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