На Ставрополье 18-летняя студентка родила ребенка и выбросила его в окно

В Буденновске 18-летняя девушка выкинула из окна своего новорожденного ребенка. Мать родила дочь дома, на стареньком матрасе. Девочку еще не успели зарегистрировать ни в одном роддоме. О случае рассказывает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

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Согласно сообщению ведомства, девушка родила дочь в своей квартире, которая находилась на первом этаже многоэтажки. Мать не стала долго нянчиться с ребенком и, завернув его в полотенце, выкинула в окно.

Плачущую девочку нашла соседка, тут же вызвавшая "Скорую помощь". Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Куда на время следствия отправят ребенка - решат органы опеки и попечительства.

- Девушка подозревается в совершении преступления, предусмотренного третьей частью 30 статьи и первой частью 106 статьи УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребенка), - сказано в сообщении Следственного комитета по Ставропольскому краю. Как "КП - Северный Кавказ" уточнили в ведомстве, в деле будет проведен еще ряд экспертиз, одна из которых объяснит причины такого поступка девушки.

Источник "Комсомолки" в правоохранительных органах также рассказал, кем была мать выкинутой девочки:

- Мать - студентка местного колледжа. Уже давно не школьница. Приехала в Буденновск из Арзгирского района. Отца ребенка она знала, но во время беременности они перестали общаться. Никаких характеристик у девушки не было: ни отрицательных, ни положительных. Обычная. Неизвестно также, кто помогал ей рожать.