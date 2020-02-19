Возьмет ли Логинов третью медаль: расписание трансляций и гонок 19 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону

Расписание трансляций и гонок 19 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антхольце включает в себя только индивидуальную гонку на 20 км у мужчин. Пока что только мужчины и радовали российских болельщиков в этом турнире, если быть точнее, один мужчина - Александр Логинов. Он стал лучшим в спринте, а потом завоевал бронзу в пасьюте. Сможет ли Логинов в третий раз подняться на пьедестал? Это станет известно 19 февраля около шести часов вечера.

Сама гонка начнется в 16:15 мск. Первым на трассу уйдет бельгиец Тьерри Ланже. Александру Логинову достался 7-й стартовый номер (14:18:30), Евгению Гараничеву - 16-й (14:23:00), Никите Поршневу - 43-й (14:36:30), Эдуарду Латыпову - 73-й (14:51:30). Всего заявлено 105 участников. Подробный старт-лист смотрите здесь.

Фото: официальный сайт ЧМ по биатлону 2020

Индивидуальную гонку у мужчин на чемпионате мира 2020 по биатлону в прямом эфире покажут Матч ТВ, Евроспорт и сайт Первого канала. В записи соревнования можно будет посмотреть 20 февраля в 9 утра на Матч ТВ.

Канал IBU - Международной ассоциации биатлонистов - также транслирует сами гонки, а еще результаты спортсменов и видео о фаворитах.

КСТАТИ

Накануне завершилась индивидуальная гонка у женщин. Итальянка Доротея Вирер победила с двумя промахами, а лучшая из россиянок пришла тринадцатой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чемпионат мира по биатлону 2020 начался с очередного допингового скандала, связанного со сборной России. Правда он затронул бывшего участника команды Евгения Устюгова. ВАДА протестировало пробы спортсмена и утилизировало их, получив отрицательные результаты. Международный союз биатлонистов все равно дисквалифицировал россиянина, забрав у него победу в эстафете на Олимпийских играх в Сочи-2014, опираясь на... сведения информатора. Устюгов собирается воевать за правду. Говорят, это первый случай, когда спортсмен идет в государственный суд.