«Я мечтал быть спасателем»: диджей спас людей из горящей многоэтажки

В Пятигорске ночью загорелась многоэтажка на улице Калинина. Сергей Зарыпов проснулся от криков людей из соседнего дома — «Спасите, помогите!». Быстро оделся и бросился в подъезд, который уже заволокло дымом.

Диджей бросился в горящий подъезд, чтобы спасти людей 00:00 00:00

- Горел первый этаж. И люди на балконы вышли, кричали, что задыхаются. Я просто вошел в горящий подъезд и вывел некоторых. Не было безумного пламени. Позже разгорелось. Потом подъехали спасатели и в масках специальных вывели людей, - рассказал «КП» Сергей.

Парнишка — популярный в городе-курорте диджей. Но признается, что «мечтал быть спасателем»:

- Я даже отучился на техника пожарной безопасности МЧС. Всю жизнь тренировался, чтобы проявить себя, - добавил юноша. - Но меня не взяли в армию, поэтому по профессии работать не получилось.

Собеседник подчеркнул, что героического в своем поступке не видит. Сказал, что он только вывел людей, а жизнью рисковали спасатели.