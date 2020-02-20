В школе Владикавказа директор установил камеру слежения в туалете для мальчиков

Владикавказская школа №11 попалась на слежке за учениками. И не в кабинетах, не в коридорах или столовой — в туалете! Причем мужском. Сами же школьники, заподозрив неладное, нашли маленькую камеру и показали как вручную содрали ее с потолка:

Камеру слежения установили в туалете для мальчиков в школе Владикавказа.

Картинка, говорят дети, отображалась на мониторе у завуча.

- У завуча в кабинете есть монитор, и мы мельком увидели изображение из туалета.

Оказалось, так директор выполняет поручение местной администрации об усилении борьбы с распространением курительных смесей, включая «СНЮС», в школах.

Напомним, что безобидные на вид «конфетки» смертельно опасны для детей. И никотина в одной штуке может быть как в 20 сигаретах. Уже гремели на всю страну случаи, когда «опьяневших» детей забирали в больницу прямо из школы.

Ученики считают установку камер в уборной нарушением закона. Но в образовательном учреждении уверены, что важно обезопасить детей от глупых поступков, которые могут стоить им здоровья и даже жизни. Кто в этом случае прав, будут решать компетентные органы.