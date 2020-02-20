2020-02-20T21:15:27+03:00
Происшествия

В школе Владикавказа директор установил камеру слежения в туалете для мальчиков

Картинка передавалась на экран к завучу [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Видео выложили в соцсетяхВидео выложили в соцсетях
Изменить размер текста:

Владикавказская школа №11 попалась на слежке за учениками. И не в кабинетах, не в коридорах или столовой — в туалете! Причем мужском. Сами же школьники, заподозрив неладное, нашли маленькую камеру и показали как вручную содрали ее с потолка:

Камеру слежения установили в туалете для мальчиков в школе Владикавказа.

Картинка, говорят дети, отображалась на мониторе у завуча.

- У завуча в кабинете есть монитор, и мы мельком увидели изображение из туалета.

Оказалось, так директор выполняет поручение местной администрации об усилении борьбы с распространением курительных смесей, включая «СНЮС», в школах.

Напомним, что безобидные на вид «конфетки» смертельно опасны для детей. И никотина в одной штуке может быть как в 20 сигаретах. Уже гремели на всю страну случаи, когда «опьяневших» детей забирали в больницу прямо из школы.

Ученики считают установку камер в уборной нарушением закона. Но в образовательном учреждении уверены, что важно обезопасить детей от глупых поступков, которые могут стоить им здоровья и даже жизни. Кто в этом случае прав, будут решать компетентные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ставрополе нашли шутника, который нарушал ПДД пешком с автономером в руках
На Ставрополье деньги на замену лифтов собрали с помощью жильцов многоэтажек
Глава бойцовского клуба "Ахмат" стал зампредом правительства Чечни
Бездомные животные, ставшие домашними — до и после
Банк УРАЛСИБ предлагает увековечить главные семейные торжества памятными монетами
Губернатор призвал ставропольцев не распространять лживые слухи
Житель Ставрополья на спор разыграл дорожную видеокамеру
Бизнесмен из Ингушетии похитил 200 миллионов рублей из строящейся школы
ВТБ финансирует развитие Невинномысского хлебокомбината
Убившую бабушку 14-летняя ставропольчанка заключена под стражу
На Ставрополье владельцы квадроциклов уничтожают флору и фауну лесов
Стало известно, как ставропольчанка спасла младенца, выброшенного из окна