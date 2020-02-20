С сигаретой на фоне «Сердца Чечни»: куда пропали трое дагестанцев и почему в Грозном не курят

Трое дагестанцев загадочно пропали, после того, как покурили на фоне мечети Ахмата-Хаджи Кадырова в Чечне. Ряд СМИ и пользователи соцсетей настаивают, что они задержаны и отправлены "в застенки" чеченской полицией. «Комсомолка» попыталась разобраться в том, что произошло на самом деле.

После публикации сообщений о пропаже 30-летнего Нилана Алиева, 35-летнего Сеидайдина Мустафаева и 62-летнего Хакима Аскерова в соцсетях поползли слухи: «они курили у знаменитого "Сердца Чечни"» и «критиковали власти республики». Позже ряд СМИ, со ссылкой на родственников, опубликовал свою версию событий. Якобы дагестанцев задержали и отправили на длительный допрос в полицию.

Этот кадр, опубликованный самим Сеидайдином Мустафаевым в Instagram, СМИ называли "роковым". Как оказалось — напрасноФото: СОЦСЕТИ

Чуть позже МВД Дагестана официально подало пропавших в розыск.

— Трое уроженцев Дагестана поданы в розыск как пропавшие без вести. По словам родственников, они приехали в Грозный 10 февраля и заселились в одну из местных гостиниц. В этот день они вышли на связь в последний раз, — сообщила «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы ГУ МВД региона Гаяна Гариева.

Тем временем по соцсетям разлетелись ролики, где один из пропавших мужчин высказывается о работе руководства республики с использованием обсценной лексики. И тот самый злосчастный кадр с сигаретой в зубах.

— Конечно же [дагестанский] угрозыск контактировал с коллегами из Чечни, — поясняет собеседница «КП». — Сценарий, о котором говорят СМИ можно исключить. На данный момент есть сведения, что пропавшие покинули Грозный и даже выехали на территорию другой республики, где и обрывается их след. Я думаю, что вскоре их найдут — слишком широкий резонанс получила эта история. Тогда мы и сможем узнать правду.

muslimbaytaziev Минтуризма Чечни пояснило, что отказ от курения на улицах - дань традициям и проявление уважения к старшим

К слову, ситуация не могла не вызвать резонанс в самой Чечне. Министр туризма республики Муслим Байтазиев пояснил гостям, что гулять по улицам Грозного с сигаретой не стоит. Всё дело в местных традициях и уважении к старшим.

— Сложно представить парня, прогуливающегося по улице Грозного с сигаретой в руках. «А что в этом такого» — спросят нас туристы. Дело в том, что курить при старших в Чеченской Республике не принято. Ходить с сигаретой в руках при людях преклонного возраста считается неуважением. А как известно, на Кавказе особое отношение к старшему поколению, — написал министр.

Байтазиев подчеркнул, что все желающие, конечно же, могут предаваться вредной привычке. Но настоятельно попросил не делать этого в публичных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У нас не регион мракобесов»: в Чечне прокомментировали жалобу девушки на изгнание джиннов из-за сексуальной ориентации

«Очередным случаем громких инсинуаций» назвал инцидент с изгнанием джиннов из девушки министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров (подробности).