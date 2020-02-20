2020-02-20T17:27:16+03:00
Общество

С сигаретой на фоне «Сердца Чечни»: куда пропали трое дагестанцев и почему в Грозном не курят

В подробностях резонансного ЧП разбиралась «Комсомолка»
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Нилан, Сеидайдин и 62-летний Хаким в последний раз выходили на связь 10 февраляНилан, Сеидайдин и 62-летний Хаким в последний раз выходили на связь 10 февраляФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Трое дагестанцев загадочно пропали, после того, как покурили на фоне мечети Ахмата-Хаджи Кадырова в Чечне. Ряд СМИ и пользователи соцсетей настаивают, что они задержаны и отправлены "в застенки" чеченской полицией. «Комсомолка» попыталась разобраться в том, что произошло на самом деле.

После публикации сообщений о пропаже 30-летнего Нилана Алиева, 35-летнего Сеидайдина Мустафаева и 62-летнего Хакима Аскерова в соцсетях поползли слухи: «они курили у знаменитого "Сердца Чечни"» и «критиковали власти республики». Позже ряд СМИ, со ссылкой на родственников, опубликовал свою версию событий. Якобы дагестанцев задержали и отправили на длительный допрос в полицию.

Этот кадр, опубликованный самим Сеидайдином Мустафаевым в Instagram, СМИ называли &quot;роковым&quot;. Как оказалось — напрасно Фото: СОЦСЕТИ

Этот кадр, опубликованный самим Сеидайдином Мустафаевым в Instagram, СМИ называли "роковым". Как оказалось — напрасноФото: СОЦСЕТИ

Чуть позже МВД Дагестана официально подало пропавших в розыск.

— Трое уроженцев Дагестана поданы в розыск как пропавшие без вести. По словам родственников, они приехали в Грозный 10 февраля и заселились в одну из местных гостиниц. В этот день они вышли на связь в последний раз, — сообщила «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы ГУ МВД региона Гаяна Гариева.

Тем временем по соцсетям разлетелись ролики, где один из пропавших мужчин высказывается о работе руководства республики с использованием обсценной лексики. И тот самый злосчастный кадр с сигаретой в зубах.

— Конечно же [дагестанский] угрозыск контактировал с коллегами из Чечни, — поясняет собеседница «КП». — Сценарий, о котором говорят СМИ можно исключить. На данный момент есть сведения, что пропавшие покинули Грозный и даже выехали на территорию другой республики, где и обрывается их след. Я думаю, что вскоре их найдут — слишком широкий резонанс получила эта история. Тогда мы и сможем узнать правду.

muslimbaytazievmuslimbaytaziev
Минтуризма Чечни пояснило, что отказ от курения на улицах - дань традициям и проявление уважения к старшим
207 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К слову, ситуация не могла не вызвать резонанс в самой Чечне. Министр туризма республики Муслим Байтазиев пояснил гостям, что гулять по улицам Грозного с сигаретой не стоит. Всё дело в местных традициях и уважении к старшим.

— Сложно представить парня, прогуливающегося по улице Грозного с сигаретой в руках. «А что в этом такого» — спросят нас туристы. Дело в том, что курить при старших в Чеченской Республике не принято. Ходить с сигаретой в руках при людях преклонного возраста считается неуважением. А как известно, на Кавказе особое отношение к старшему поколению, — написал министр.

Байтазиев подчеркнул, что все желающие, конечно же, могут предаваться вредной привычке. Но настоятельно попросил не делать этого в публичных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У нас не регион мракобесов»: в Чечне прокомментировали жалобу девушки на изгнание джиннов из-за сексуальной ориентации

«Очередным случаем громких инсинуаций» назвал инцидент с изгнанием джиннов из девушки министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Я ничего хорошего от нее не видел": отсидевшая пять лет за наркотики мать пытается через суд вернуть сына, который предпочел приемную семью
Рома, который живет в приемной семье, возвращаться отказывается наотрез и даже написал письмо президенту с просьбой не отдавать его родной маме. Но в суде его уговаривают передумать
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает увековечить главные семейные торжества памятными монетами
Губернатор призвал ставропольцев не распространять лживые слухи
Житель Ставрополья на спор разыграл дорожную видеокамеру
Бизнесмен из Ингушетии похитил 200 миллионов рублей из строящейся школы
ВТБ финансирует развитие Невинномысского хлебокомбината
Убившую бабушку 14-летняя ставропольчанка заключена под стражу
На Ставрополье владельцы квадроциклов уничтожают флору и фауну лесов
Стало известно, как ставропольчанка спасла младенца, выброшенного из окна
Ставрополь соберет студентов со всей России на фестиваль «На высоте»
На Ставрополье закрыли подпольный отель
В Ставрополе раньше времени расцвели растения из Красной книги
Выпускникам Фонда Мельниченко рассказали, как устроиться на работу в «ЕвроХим»
Стало известно, в каком возрасте ставропольцы чаще всего становятся безработными
В Ставрополе 23 февраля прогремит праздничный салют
В Ставрополе мужчина обманул знакомого на 15 млн рублей
На Ставрополье оштрафовали более трёх тысяч пешеходов-нарушителей
Трое дагестанцев, пропавших без вести в Грозном, объявлены в розыск
Ставрополец выиграл в лотерею больше 16 миллионов рублей
Для ставропольских младшеклассников организуют бесплатное питание
В Ставрополе водитель спровоцировала ДТП и оказалась на больничной койке
На Ставрополье врачи борются за жизнь выброшенной из окна малышки
На Ставрополье мужчина получил срок за вербовку людей в Сирию
На Ставрополье мать с ребенком пострадали в ДТП
На Ставрополье водитель иномарки сбил школьника
Чиновники из Дагестана отдали не принадлежащую им землю
Число ДТП в двух республиках Северного Кавказа выросло на 50 и 100%
Банк УРАЛСИБ: надежность платежных карт соответствует стандарту безопасности данных PCI DSS
Обворожительная осетинка стала лицом всемирно известного журнала