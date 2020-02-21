В Карачаево-Черкесии полковник полиции напал на коллегу

Замначальник Хабезского ОВД напал на руководителя Следственного отдела МВД Хабезского района. На полковника полиции завели уголовное дело по статье 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»).

МВД по КЧР по данному факту проводится служебная проверка. Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в республиканской полиции.

Детали происшествия пока официально не комментируются. По предварительной информации, конфликт произошел 14 февраля у реки Малый Зеленчук, куда оба приехали на служебном авто «Toyota RAV4» для разговора.

В Хабезской районной клинике и Карачаево-Черкесской республиканской больнице с 11 февраля по сегодняшний день, как выяснила «КП-Северный Кавказ», пациента с именем руководителя Следственного отдела МВД Хабезского района не регистрировали.

- Сейчас он на службе, - заявил нам источник в правоохранительных органах.