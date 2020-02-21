Армрестлер-чемпион мира, проломивший голову жене, получил 6 лет «строгача»

Во Владикавказе бывшему чемпиону мира по армрестлингу дали 6 лет «строгача» за жестокое избиение бывшей жены на глазах 4-летней дочки. Дело рассмотрел Советский районный суд.

- Приговор суда в законную силу не вступил, - уточняет «КП-Северный Кавказ» Прокуратура Северной Осетии.

26 июня прошлого года семейная ссора закончилась для 28-летней Ванданы Джиоевой реанимацией. Девушка заговорила о разводе из-за систематический избиений. Супруг, 34-летний громила Спартак Золоев, поволок любимую за волосы из дома во двор их частного дома. Где ногой проломил череп, сломал ключицу и челюсть.

Люди были в шоке, узнав, что красивая пара скрывала семейную драму

- Первый же удар сломал мне челюсть, - рассказывала Вандана. – У человека просто была задача убить. Осколки из меня вытаскивали два часа. Мой четырёхлетний ребёнок видел картину, что её мать валяется в крови.

Неделю Джиоева боролась за жизнь, находясь в коме. Еще месяцы ушли на реабилитацию. За резонансной историей следил весь Северный Кавказ.

Спартака считали образцовым мужем и отцом

Даже в суде Спартак, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, не признал вину полностью. Заявил, что бывшая сама виновата — спровоцировала, а травмировалась из-за падения.

Кстати, там же, во Владикавказе, была зверски зарезана бывшим мужем Регина Гагиева. Вадим Техов заявился к ней на работу, где устроил настоящую резню из-за приступа ревности.

Оба случая прогремели с разницей в несколько месяцев. С тех пор и по сегодня десятки замужних женщин республики обращаются за помощью к правозащитникам, признаваясь, что находятся в опасности из-за тирана-мужа. В Северной Осетии заработал и клуб самообороны специально для слабого пола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пришёл в офис с ножом — убивать»: Почему брошенный муж зверски зарезал 22-летнюю красавицу

В Северной Осетии муж-тиран нанес девушке 10 ножевых ран [видео 18+]