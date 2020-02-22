Про еду и развитие личности: что читают в СИЗО Арашуков и его сокамерник Абызов

В СИЗО Лефортово Рауф Арашуков и его недавний новый сосед, бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов зря времени не теряют, а занимаются, помимо физкультуры, чтением. Арашуков заказал в тюремной библиотеке «Войну и мир» и, по его словам, с увлечением перечитывает классику. По окончании романа-эпопеи обвиняемый в двух убийствах экс-сенатор намерен взяться за не менее серьезные произведения Валентина Пикуля.

По словам члена ОНК и специального корреспондента RT Москвы Бориса Клина, Пикуля Арашуков выбрал из любви к истории. А до этого внимательно читал мировой бестселлер Стивена Кови по психологии «7 навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности».

Чтобы иметь возможность читать и по вечерам, Арашуков попросил администрацию СИЗО выдать ему фонарик на батарейках, так как света камеры недостаточно, чтобы читать без вреда для зрения.

Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве на 4 млрд рублей в составе преступной группы, сразу после ареста взял из дома несколько книг - «Доктора Живаго» Бориса Пастернака, «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова, а также «Еда и мозг» Дэвида Перлмуттера, «Homo Deus. Краткая история будущего» Юваля Ной Харари и Библию. Книгу книг Абызову отдали сразу, остальное сначала проверила тюремная цензура.

Помимо чтения Абызов в СИЗО решил попробовать и сам писать, взявшись за юмористическую книгу под рабочим названием «Кухня для заключенных в условиях стесненных».

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