2020-02-23T14:54:30+03:00
Общество

«Выпивали шампанское, покупали духи»: Медиков в КБР накажут после видео с пьянкой на работе

Мать больного ребенка не дождалась приема и решила узнать, чем так долго заняты педиатры [видео]
Ася АСРЯН
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Смелая пациентка успела заснять на мобильный «внеплановое застолье»Смелая пациентка успела заснять на мобильный «внеплановое застолье»Фото: архив "КП"
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Инцидент произошёл в центральной больнице Терского района Кабардино-Балкарии. Одна из пациенток устала ждать многочасовой очереди в коридоре и решила войти в кабинет к врачу. Однако там вместо осмотра больного, несколько женщин в белых халатах отдыхали за накрытым столом. Смелая пациентка успела заснять на мобильный «внеплановое застолье»:

- Что такое девочки, - спрашивает одна из сотрудниц больницы, вытирая руки?

- Можно спросить, сколько сейчас времени?

- 11 часов, - отвечает одна из медиков, доедая «обед»

- 11 часов? А бутылку вы зачем убрали?

- Девушка, не надо такие вещи делать, - возмущается в ответ женщина в белом халате

- А бутылку вы зачем убрали. Я уже к вам не первый раз захожу и объясняю, что у нас (у ребенка) температура 39, - жалуется автор видео.

Съемка продолжается в коридоре, заполненным мамами с больными детьми. Пациентка спрашивает у ожидающих, заходили ли они к педиатрам и получает ответ: «Мы стучали, сказали ждать, до сих пор стоим с детьми».

Фото: кадр видео

Фото: кадр видео

- А они обедают, у них шампанское на столе, продолжает автор видео и заходит в кабинет к заведующей больницы.

Мать больного ребенка не дождалась приема и решила узнать, чем так долго заняты педиатры.

Там в свою очередь несколько женщин выбирают парфюмерию у продавщицы. Причем, распространитель товара начинает вступать в спор с пациенткой. Судя по поведению и возмущениям, медикам не нравится, что их отвлекли от выбора духов, да еще и задают вопросы, относительно времени приема пациентов.

Фото: кадр видео

Фото: кадр видео

Ролик вызвал негодование у пользователей сети и об этом инциденте узнали в региональном министерстве здравоохранения.

В пресс-службе ведомства прокомментировали, что «произошедшее в Центральной районной больнице Терского района не останется без внимания. Сотрудники, позволившие себе распитие спиртных напитков в рабочее время, заведующая поликлиники, допустившая нарушение дисциплины, будут наказаны в соответствии с трудовым законодательством».

ИСТОЧНИК KP.RU

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