На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

25 февраля, в первый рабочий день на этой недели, на Ставрополье обрушится ураганный ветер, по краю объявили штормовое предупреждение. Однако температура воздуха днем останется плюсовой. Об этом сообщает ставропольский Гидрометцентр на своем официальном сайте.

По данным метеорологов, шквалистый ветер подует 24 февраля, ближе к девяти вечера.

- В период 21-24 часа 24 февраля и далее до 15 часов 25 февраля местами в Ставропольском крае ожидается очень сильный западный ветер 30 метров в секунду, - сказано в сообщении Гидрометцентра.

Согласно погодной сводке, сильный ветер будет в северной части региона и в Ставрополе: до 25 метров в секунду. В других частях края скорость варьируется от семи до 20 метров в секунду.

Кроме того, местами по краю днем пройдут дожди, а ночью - мокрый снег. Воздух на Ставрополье прогреется до семи градусов, а в региональной столице - до четырех. Ночью ожидается снижение температуры до минус двух.