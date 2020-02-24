2020-02-24T14:33:59+03:00
Звезды

Стала известна причина отмены концерта Анны Седоковой в Ставрополе

Собеседник "КП" назвал ее "банальной"
Варвара АНТОНОВА
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Анна СедоковаАнна СедоковаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Украинская поп-певица Анна Седокова, известная по выступлению в коллективе "ВИА Гра", внезапно, за четыре дня до заветного часа, отменила концерт в Ставрополе. Об этом объявила администрация Дворца культуры и спорта, где должно было проходить выступление звезды. Корреспонденту "КП - Северный Кавказ" удалось узнать, с чем связана такая спешная отмена.

- Концерта Седоковой не будет. Причина отмены банальна: билеты не удалось продать. Проведение концерта в этом случае - убыточное дело, - сказал собеседник издания.

Теперь поклонники украинки массово возвращают билеты в кассы. Те, кто купил пригласительное по интернету, получат деньги автоматически. О том, почему выступление Седоковой в краевой столице провалилось, придется рассуждать организаторам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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