Стала известна причина отмены концерта Анны Седоковой в Ставрополе

Украинская поп-певица Анна Седокова, известная по выступлению в коллективе "ВИА Гра", внезапно, за четыре дня до заветного часа, отменила концерт в Ставрополе. Об этом объявила администрация Дворца культуры и спорта, где должно было проходить выступление звезды. Корреспонденту "КП - Северный Кавказ" удалось узнать, с чем связана такая спешная отмена.

- Концерта Седоковой не будет. Причина отмены банальна: билеты не удалось продать. Проведение концерта в этом случае - убыточное дело, - сказал собеседник издания.

Теперь поклонники украинки массово возвращают билеты в кассы. Те, кто купил пригласительное по интернету, получат деньги автоматически. О том, почему выступление Седоковой в краевой столице провалилось, придется рассуждать организаторам.