«Родственники требуют отказаться от фамилии и рода»: кавказского певца затравили после каминг-аута

Кабардино-Балкарский певец Шамиль Малкандуев, известный широкой публике как Оскар, автор хитов «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа», стал жертвой травли. После каминг-аута и признания, что он с трёх лет чувствует себя девушкой по имени Скарлетт, на исполнителя обрушилась волна ненависти. Его оскорбляют и называют «позором народа». Называют последними словами в соцсетях. И даже родственники требуют отказаться от рода и фамилии.

Рассказав о своей сущности и истинной половой принадлежности, сначала Скарлетт уверенно держала удар. Девушка благодарила и фанатов и хейтеров и писала о любви. легко пропуская оскорбления мимо ушей. Но когда дело дошло до семьи, она всерьёз обеспокоилась.

scarlettqueenpage Скарлетт не понимает волны ненависти, которая захлестнула её после каминг-аута

— Жесть. Сейчас я вне контакта с родителями. Родственники давят, требуя, чтобы я отказалась от своего рода и фамилии. Я считаю, что только один человек может принять такое решение — мой отец. Если он захочет, я публично сделаю это, — пишет шокированная девушка в своём Instagram.

Скарлетт пытается защитить и оградить родителей. Певица подчёркивает, что получила достойное воспитания, но не могла уйти от своего естества.

Скарлетт перестала стесняться себя и приняла свою сущность.

— Моим родителям сейчас очень непросто. Мой отец всегда был хорошим отцом и здесь нет его упущения. Моя идентичность к женскому полу была во мне, насколько помню, с трёх лет. Моё сердце не находит покоя, зная, что я стала причиной его боли, но я не могу спрятаться. Не могу не быть собой. И разве есть разница? Всё, чего я хочу — писать песни и выходить петь в выбранном мной обличье, — пишет трансгендерный певец.

Напомним, в середине февраля на всю страну прогремела новость: звезда 2000-х годов певец Оскар признался, что чувствует себя девушкой. Парень рассказал, что долго боролся с собой, пытался скрыться от себя в мусульманской религии, даже уехал в Америку, чтобы стать типичным мачо-актёром. Но всё тщетно: в конце-концов Скарлетт поняла, что ей ближе женская сущность, стала вести себя как женщина и вновь обрела счастье. Сейчас девушка мечтает вернуться на Родину, чтобы радовать родную публику.

Оскар - Между мной и тобой.

Отметим, что идея встретила две ровно противоположных реакции. Часть аудитории восприняла Скарлетт с распростёртыми объятиями. Девушку понимают, принимают и поддерживают. Но другая часть пользователей сети ясно дала понять: лучше Скарлетт в России не появляться. Принять мусульманина-трансгендера некоторые просто не готовы.

Напомним, что сейчас певица работает над новыми треками. Девушка анонсировала скорый выход танцевального и зажигательного сингла «Шоколад» и надеется вернуться на большую сцену.

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