Гадание на блинах и блинный слон: чем ставропольцев порадовала Масленица-2020

В парке Победы города Ставрополя прошли массовые праздничные гулянья, посвящённые окончанию масленичной недели. Больше 20 национальных подворий, блинный слон, гадание на блинах, фестиваль блинных роллов, угощения, музыка и многое другое радовало жителей в этот день.

Всех гостей угощали блинами и другими бесплатными лакомствамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на выпавший ночью снег и слякоть, на празднование собралось огромное количество людей. Директор парка Виктор Бондаренко сообщил, что посчитать гостей было практически невозможно. Но предположил, что торжество могли посетить порядка 100 тысяч человек. И неудивительно, ведь гулянья были организованы самые разнообразные, забавные и торжественные.

Народные гулянья посетил и стар и младФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Основная часть гуляний проходила на главной поляне в центре парка. Здесь повара-мастера с помощью подъёмного крана установили на огонь огромную сковороду — несколько метров диаметром! На ней и были поджарены первые праздничные лакомства. Называлось мероприятие торжественно: «Первый национальный фестиваль блинов».

На огромной сковороде жарились главное лакомство — гигантские блиныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Здесь же администрация города организовала бесплатную раздачу главного масленичного блюда. Люди толпились вокруг прилавков и радостно беседовали. В национальных подворьях проводили весёлые игры и народные потехи, угощали «блинными роллами» и другими удивительными яствами, стилизованными под праздничный колорит. Гремела радостная, по-весеннему лёгкая музыка.

Народные песни для гостей торжества исполняли коллективы национальной песниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Главным «гвоздём» программы стал удивительный масленичный слон из блинов. Символ Ставрополья, одетый в праздничные «одежды» многих насмешил. Но, как бы там ни было, отлично дополнил атмосферу.

Блинный слон понравился не всем — по сети сразу поползли шутки, что вкусному символу — «хана»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завершился праздник торжественным сожжением чучела зимы под радостные крики горожан. Масленица прошла, и, наконец, наступила весна, начало которой обещает быть необычно тёплым и ласковым.