Миллиарды Кобзона: вдова хочет обанкротить бизнесмена, проигравшего деньги певца в покер

Нинель Кобзон требует Арбитражный суд Ставропольского края обанкротить предприятия местного бизнесмена Вагифа Пейсахова. Великий баритон одолжил дельцу 1,6 миллиарда рублей, а тот просадил всё до копейки в покер. Возвращать такую сумму, несмотря на бизнес, было нечем. Как итог: Пейсахов в колонии, а теперь угроза нависла и над его бизнесом.

Нинель потребовала обанкротить Пейсахова ещё в прошлом году. Однако вдова подала заявление в Арбитражный суд Москвы. Очевидно, что дело зарегистрированного в Ставрополе Пейсахова должно рассматриваться местным судом. Куда и передали материалы.

— Арбитражный суд Ставропольского края определил: заявление Кобзон Нинели Михайловны, город Москва, о признании индивидуального предпринимателя Пейсахова Вагифа Давидовича несостоятельным (банкротом) принять. Возбудить производство по делу, — говорится в определении суда, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Пейсахов нередко брал у Иосифа Давидовича в долг. Знакомство было хорошим и деловым, да и делец всегда исправно возвращал деньги. Поэтому очередную сумму в $25 миллионов занял без расписки.

Только вот на этот раз Вагиф Пейсахов потратил деньги не «на развитие бизнеса», а крупно проигрался. По собственным словам — в покер. Деньги клялся вернуть и согласился подписать с Кобзоном два договора о передаче $10 и $15 миллионов долларов. Вот только быстро заработать такие средства не сумел. И когда все разумные сроки закончились, Иосиф Давидович обратился в суд.

Несмотря на все клятвы и просьбы не лишать его свободы, в 2016 году Пейсахова признали виновным по статье «мошенничество в особо крупном размере» и посадили на шесть лет. Теперь вдова баритона требует признать картёжника банкротом, чтобы обратить его имущество в счёт оплаты долга.

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«...действуя в соответствии с планом преступных действий, встретился с К. и получил от последнего 5 000 000 долларов США...»

Эта строчка в материалах уголовного дела, с которым сейчас закончил разбираться Одинцовский городской суд, заунывно повторяется семь раз. Меняются только даты и цифры перед шестью нулями. Итого, подсчитали следователи, с января по ноябрь 2013-го подсудимый Вагиф Пейсахов получил от кредитора 25 миллионов американских рублей. По тому курсу - 807 миллионов рублей русских (подробности).