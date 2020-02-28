«Довёл до самоубийства»: на Ставрополье сержант получил 4 года за смерть «срочника»

Пятигорский гарнизонный военный суд 28 февраля вынес приговор сержанту воинской части города Зеленокумска. Его признали виновным в доведении «срочника» - ефрейтора до суицида. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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По данным следствия, ставропольский сержант периодически морально издевался над военнослужащим срочной службы, зависящего от него по воинскому званию.

Выяснилось, что обвиняемый также избивал молодого человека. Все эти действия привели к трагическому финалу. Ефрейтор, чтобы прекратить издевательства, покончил жизнь самоубийством.

Во время судебного заседания сержант заявил, что не оказывал давление на молодого военнослужащего.

Он также добавил, что «срочник» в свою очередь нарушал свои должностные обязанности и имел неопрятный внешний вид.

В итоге подсудимый не признал свою вину в доведении до самоубийства. Несмотря на это военнослужащего признали виновным в превышении полномочий.

Суд учел, что у подсудимого есть малолетний ребёнок и приговорил сержанта к 4 годам колонии общего режима.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала историю гибели 19-летнего срочника из Ставрополя Владимира Кялова. Родители посадили сына на поезд до Воронежа, в котором на службу ехали еще 50 призывников. В дороге парень рассказывал по телефону, как все «круто», много смеялся.

Но, когда молодежь привезли в белгородский учебный центр воздушно-космических сил, друзья и родные получили тревожные смс. Владимир пожаловался, что на него «накатывают», он «не знает, что делать», но «из принципа не будет мыть туалет». Потом связь оборвалась. А поздним вечером 29 ноября семье Кяловых позвонили из части и сообщили о внезапной смерти юного военнослужащего.

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