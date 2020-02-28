«Довёл до самоубийства»: на Ставрополье сержант получил 4 года за смерть «срочника»
Пятигорский гарнизонный военный суд 28 февраля вынес приговор сержанту воинской части города Зеленокумска. Его признали виновным в доведении «срочника» - ефрейтора до суицида. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Дела не будет: следствие отказало в возбуждении уголовного дела после странной смерти ставропольского призывника
По данным следствия, ставропольский сержант периодически морально издевался над военнослужащим срочной службы, зависящего от него по воинскому званию.
Выяснилось, что обвиняемый также избивал молодого человека. Все эти действия привели к трагическому финалу. Ефрейтор, чтобы прекратить издевательства, покончил жизнь самоубийством.
Во время судебного заседания сержант заявил, что не оказывал давление на молодого военнослужащего.
Он также добавил, что «срочник» в свою очередь нарушал свои должностные обязанности и имел неопрятный внешний вид.
В итоге подсудимый не признал свою вину в доведении до самоубийства. Несмотря на это военнослужащего признали виновным в превышении полномочий.
Суд учел, что у подсудимого есть малолетний ребёнок и приговорил сержанта к 4 годам колонии общего режима.
Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала историю гибели 19-летнего срочника из Ставрополя Владимира Кялова. Родители посадили сына на поезд до Воронежа, в котором на службу ехали еще 50 призывников. В дороге парень рассказывал по телефону, как все «круто», много смеялся.
Но, когда молодежь привезли в белгородский учебный центр воздушно-космических сил, друзья и родные получили тревожные смс. Владимир пожаловался, что на него «накатывают», он «не знает, что делать», но «из принципа не будет мыть туалет». Потом связь оборвалась. А поздним вечером 29 ноября семье Кяловых позвонили из части и сообщили о внезапной смерти юного военнослужащего.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Сын уходил в армию абсолютно здоровый»: семье погибшего на 2 день службы срочника отказали в возбуждении уголовного дела — трагедию объяснили болезнью
Отец скончавшегося призывника из Ставрополя рассказал «КП» о прекращении расследования (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU