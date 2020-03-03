Талисман из животного помог ставропольцу выиграть в лотерею

Николай Краснобокий из Ставропольского края - охотник-любитель. Работая сварщиком, он не купался в богатствах и ни о чем особо не мечтал. Но тут ему улыбнулась удача - он выиграл в лотерее "Столото" автомобиль, рыночная цена которой - 600 тысяч рублей.

- Когда я зачеркнул последнее число в билете, мое сердце стало биться чаще. Появилось приятное волнение. Как же приятно ощущать себя победителем! - рассказывает Николай, отмечая, что в такой эйфории на автомате звонишь родственникам и хвастаешься.

Правда, мужчина предпочел деньги. На семейном совете они решат, куда потратить средства.

Как отметил, Николай в свободное время ездит на рыбалку, но больше любит охоту. В момент просмотра телелотереи рядом были счастливые трофеи - части зайцев и кроликов. Животные покрупнее не всегда приносят удачу - нужны ловкие и в меру хитрые.