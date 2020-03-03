Канделаки объяснила, почему Кадырову не нужен Емельяненко в Чечне

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась об отношениях между Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко. По ее мнению, главе Чечни не нужен русский спортсмен. А вот бойцу пребывание в Чечне жизненно необходимо, написала журналистка на своем канале в "Яндекс.Дзен".

В статье Канделаки отмечает трудный характер бывшего чемпиона мира по версии ProFC: пьянки, скандалы, асоциальный образ жизни. Пороки, которые не укротил в себе Емельяненко, сломали ему славную карьеру:

- Сейчас статистика его проступков говорит о том, что он скорее снова сядет на пятнадцать суток, чем возьмется за голову. Но главный вопрос все-таки не в этом. Вопрос в том, зачем Рамзану Кадырову нужен Александр Емельяненко, - пишет ведущая Радио "Комсомольская правда".

Кадры спарринга между Кадыровым и ЕмельяненкоФото: СОЦСЕТИ

На ее взгляд, жизнь в строгих условиях Чечни пошли на пользу русскому силачу: он взбодрился и окреп. Это показывает, что Емельяненко раскаялся за свой протяжной кутеж, отмечает Канделаки. И все благодаря Кадырову, который приютил бойца у себя.

А что из этого руководителю Чечни:

- Александр Емельяненко не нужен Рамзану Кадырову. Вот Рамзан Кадыров действительно нужен Александру. И каждый раз, когда наш боец просит о поддержке, он ее получает. А взамен отдает то, что может отдать: свое желание тренироваться с другими бойцами и в том числе с главой Чеченской Республики, - отвечает на вопрос Канделаки.

Напомним, Емельяненко с февраля готовится к бою с Магомедом Исмаиловым в Чечне. В ход тренировок изредка вмешивается лидер республики, который проводит со спортсменом спарринги и ходит в зал.

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