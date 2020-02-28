«Рамзан меня не жалел»: Кадыров жёстко побил Емельяненко

Рамзан Кадыров жёстко побил Александра Емельяненко — во время тренировочного спарринга глава Чечни не жалел своего оппонента, нанеся немало мощнейших ударов по лицу и корпусу бойца. О болезненной тренировке с политиком рассказал сам Емельяненко.

— Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жёстко с обеих рук! — написал Емельяненко в Instagram, приложив к записи множество красноречивых снимков.

Фото: личная страничка Александра Емельяненко в Instagram

На кадрах видно, что Александр ничуть не приукрасил ситуацию. По фото можно сделать вывод, что Кадыров неслабо избил оппонента. Как минимум семь мощных ударов политика попали в лицо и корпус Емельяненко.

Это уже не первый тренировочный бой Рамзана Кадырова и Александра Емельяненко. Всё началось в декабре, когда чеченский лидер бросил вызов бойцу MMA. Сначала всё выглядело, как шутка, ведь политик подчеркнул, что делает это «на волне хайпа». Однако позже и Емельяненко и Кадыров подтвердили, что бой — не шутка и он обязательно состоится.

Фото: личная страничка Александра Емельяненко в Instagram

При чём главу Чечни немало разозлили заявления спортсмена в соцсетях. Он отнесся к оппоненту чутко и даже посоветовал выбрать бой по правилам бокса, ведь здесь у Кадырова «будут шансы». При встрече в Грозном политик даже бросился на оппонента с кулаками, требуя на деле оправдать свои заявления в соцсетях.

После этого Кадыров стал навещать Емельяненко в зале. Ответа на вопрос, когда ждать поединка, нет. Однако Рамзан Ахматович уже делает значительные успехи, многократно пробивая защиту своего именитого, мастеровитого и куда более высокого оппонента.

Фото: личная страничка Александра Емельяненко в Instagram

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Рамзан за слова отвечает»: Кадыров провел бой с Александром Емельяненко

Свершилось! Рамзан Кадыров вышел на ринг против Александра Емельяненко! Однако бой оказался совершенно не таким, каким его ожидали. Фанаты хотели увидеть настоящую сечу, однако пока пришлось довольствоваться лишь парочкой фотографий (подробности).

«Он глава республики, но мне без разницы, кого бить»: Емельяненко высказался о бое с Кадыровым

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о предстоящем бое с Рамзаном Кадыровым: объяснил, почему ему интересен поединок и посоветовал сопернику выбрать правила бокса — в смешанных единоборствах у политика почти нет шансов (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Считаю себя несостоявшимся спортсменом»: Кадыров собирается выиграть бой с Емельяненко

Рамзан Кадыров серьёзно настроен на бой с Александром Емельяненко. Бросив вызов старому знакомому и получив согласие, глава Чечни начал готовится к бою. Политик уверен, что у него есть реальные шансы победить оппонента. Так или иначе, чеченский лидер не допускает даже мысли о поражении (подробности).

«Я полон решимости»: Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Рамзан Кадыров вызвал на бой российского бойца смешанных единоборств, своего старого друга Александра Емельяненко. Глава Чечни оставил на откуп публике вопрос о том, по правилам какого вида спорта пройдёт встреча: бокса или MMA (подробности).