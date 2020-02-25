2020-02-25T02:33:34+03:00
Спорт

«Рамзан за слова отвечает»: Кадыров провел бой с Александром Емельяненко

Глава Чечни не постеснялся выйти в ринг, чем очень обрадовал старого товарища
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Рамзан Кадыров вышел в ринг против Александра ЕмельяненкоРамзан Кадыров вышел в ринг против Александра ЕмельяненкоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Свершилось! Рамзан Кадыров вышел в ринг против Александра Емельяненко! Однако бой оказался совершенно не таким, как его ожидали. Фанаты хотели увидеть настоящую сечу, однако пока пришлось довольствоваться лишь парочкой фотографий.

Бой Александра Емельяненко и Рамзана Кадырова стал одной из самых ожидаемых схваток 2020 года. Нечасто авторитетный политик и глава региона вызывает на бой известного своим резким нравом спортсмена. Битва могла быть нешуточной, ведь глава Чечни явно не кажется мальчиком для битья. Но всё закончилось куда более тривиально.

Факт того, что бой состоялся, подтвердил сам Емельяненко.

— Рамзан за слова отвечает! — написал в своём Instagram Александр. — Надел перчатки и вышел в ринг!

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Факт того, что бой Кадыров - Емельяненко состоялся, подтвердил сам спортсмен
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Интересно, что сам Кадыров пока не делал никаких заявлений. Кроме снимков, опубликованных бойцом MMA, подтверждений, что это был именно тот "бой", на который вызывал Емельяненко глава Чечни, нет. Однако, судя по фотографиям, поединок снимал профессиональный оператор. Остаётся надеяться, что вскоре появится хотя бы видеозапись, которая покажет, насколько Рамзан Ахматович силён в схватке.

Вопрос о победителе также остаётся открытым.

Напомним, что в декабре Рамзан Кадыров неожиданно опубликовал видеообращение к Емельяненко. В нём глава Чечни полушутя вызвал старого товарища на бой. Несмотря на то, что политик подчеркнул, что делает это «потому что пошла мода», схваткой тут же заинтересовались фанаты и СМИ.

В очередном интервью чеченский лидер не сплоховал и пообещал настоящую зарубу. Даже отметил, что специально начал готовится. Ну а совсем недавно, когда Александр прилетел в Чечню, чтобы набрать форму к бою с Магомедом Исмаиловым, Кадыров и вовсе шутливо напал на него на улице, обещая «боксировать так, чтобы сопернику казалось, что рядом рвутся бомбы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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