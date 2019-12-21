«Я полон решимости»: Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Рамзан Кадыров вызвал на бой российского бойца смешанных единоборств, своего старого друга Александра Емельяненко. Глава Чечни оставил на откуп публике вопрос о том, по правилам какого вида спорта пройдёт встреча: бокса или MMA.

— Добрый вечер всем! У нас в спортивном мире пошла такая мода: все, кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой, — говорит Кадыров в видеообращении, опубликованном на страничке в Instagram. — Я тоже решил это сделать. Как думаете, где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной «клетки» ММА или все таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, «порхая как бабочка и жаля как оса»?

Рамзан Кадыров, кажется, совершенно серьёзен. Засвидетельствовать свой вызов он позвал президента федерации бокса Чечни и президента бойцовского клуба «Ахмат», за который Емельяненко выступал с 2016 по 2018 год. Именно тогда скандальный боец познакомился с Кадыровым.

Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко.Видео: страница главы Чечни в Instagram

— Про себя скажу просто — я полон решимости преподнести небольшой урок мастерства нашему Другу в любом варианте. И при этом, постараюсь, чтобы урок не был долгим и скучным, — пообещал чеченский лидер. — Ну что, какие будут соображения?

Напомним, что в конце ноября состоялся поединок Александра Емельяненко с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым. Серьёзного поединка, ожидаемо, не вышло. Бой больше походил на соревнование слона и кита. Результат был предсказуем — опытный боец и боксёр Емельяненко с лёгкостью одолел своего соперника, убрав штангиста двумя мощными ударами ещё в первом раунде.

Напомним, что после победы Емельяненко получил новый вызов. Его пригласил померится силами дагестанский боец MMA Магомед Исмаилов. Немного подумав, российский боец согласился.

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