«Считаю этот день историческим»: Кадыров, нарушивший запрет Путина, ответил президенту

Рамзана Кадырова потрясли заявления Владимира Путина, сделанные на большой пресс-конференции по итогам года. Президент объяснил за что действующий глава и его отец получили звания Героев России, а также рассказал, как чеченский лидер нарушил его приказ.

По словам главы государства, Ахмат Кадыров до начала второй чеченской компании предложил ему помощь и поддержку, осознав, что Чечня погружается в хаос терроризма и желая спасти от него свой народ. А Рамзан Кадыров, в нарушение его приказов, лично участвовал в спецоперациях против боевиков, «лез под пули». За доблесть, честность и благие дела на благо страны политики и получили звание «Героев России».

Действующий глава Чечни тактично пропустил комплименты в свой адрес, но выразил глубочайшую благодарность за добрые слова в адрес отца.

— Для меня, моей семьи, нашего большого рода и народа Чечни нет ничего дороже ваших тёплых слов о моём дорогом отце, первом президенте ЧР, Герое России Ахмат-Хаджи Кадырове. Я считаю этот день историческим в судьбе нашего народа. Говоря об Ахмат-Хаджи, вы говорили и обо всём народе, — написал Кадыров в социальных сетях.

Чеченский лидер вновь повторил свои знаменитые слова о преданности президенту и стране, назвав себя «пехотинцем Путина».

— Чтобы оправдать ваше высокое доверие, мы готовы днём и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь отдать свои жизни во имя России и ради нашего президента! Заверяю вас, что нет никакой проблемы трудиться и бороться, когда у нас есть такой президент и национальный лидер! С уважением, ваш пехотинец Рамзан Кадыров, — написал глава Чечни.

ВОПРОС РЕЖИССЁРА

Напомним, острый вопрос о лишении Ахмата-Хаджи и Рамзана Кадырова званий Героя России поставил в беседе с президентом режиссёр Александр Сокуров. Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека он спросил, «как могут погибшие солдаты псковской дивизии и Кадыровы носить одно и то же звание». Президент и тогда встал на сторону Кадыровых, объяснив, что политики готовы были «защищать Россию и отдать за неё жизнь». Поэтому, бесспорно, «заслуживают звания Героя Российской Федерации».

В Чечне на такие слова отреагировали куда более резко. Сам Рамзан Кадыров назвал режиссёра «игрушкой в чьих-то руках» и пригрозил призвать к ответу «в соответствие с законом». А другие политические деятели республики дошли до прямых угроз.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

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