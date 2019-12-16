«Какую дьявольскую роль вы играете, господин Сокуров?»: Власти Чечни продолжают комментировать высказывания режиссера

В Чечне продолжают негодовать по поводу высказывания российского режиссера Александра Сокурова о переосмыслении звания Героя России Кадыровых. Так, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров записал видеообращение к деятелю культуры и опубликовал на своей странице в Инстаграм.

Умаров рассказал, что на всех республиканских совещаниях Рамзан Кадыров предупреждает политиков, чтобы никто ничего не говорил в адрес Сокурова.

— Никаких действий, никаких провокаций чтобы не было. Причем, не только от возмущенных чеченцев, к которым Кадыров младший и старший вернули возможность нормальной жизни на своей родной земле. Также мы говорим и о русских матерях, в том числе, погибших псковских десантников. Их мамы тоже считают Кадыровых героями, потому что благодаря Рамзану Кадырову и его отцу, около 10 тысяч обманутых Басаевым и Хаттабом молодых ребят вернулись к мирной жизни и не продолжали убивать русских солдат. И после этого, по-вашему, они (Кадыровы) не достойны этих наград? — обращается министр к Сокурову.

Министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации возмутило, когда Сокуров говорил о непросвещенности чеченской молодежи.

— Вы говорили, что нужно больше просвещать наш тупой, никчемный чеченский народ. Я бы хотел вас спросить, знаете ли вы такого русского генерала, который командовал гусарскими полками в конце 19 начала 20 века Александра Чеченского?

Чеченец по происхождению, кавалер многих российских орденов, будучи юношей, Чеченский участвовал в боях с наполеоновскими войсками под Мышеницами, Гутштадтом, Аккендорфом, а также в изгнании противника за реку Посаржу.

— Этот воин впервые за все победоносные походы разгромил конницу одного из маршалов Наполеона. Он получил кучу разных наград. И что теперь ему вернуть их из-за своего происхождения? — возмущается Умаров.

Министр посоветовал Сокурову «играть со словами осторожнее, прежде чем выступать перед миллионами людьми.

Джамбулат Умаров остро отреагировал на высказывания режиссера.

— Вы далеки от исторической правды, поэтому ваша самодеятельность по этому поводу и какие - то психоневрологические эксперименты над этими личностями в ваших картинах, пусть останутся на вашей совести.

Свое видеобращение Умаров закончил вопросами к российскому режиссеру.

—Чего Вы добиваетесь, господин Сокуров? Какую дьявольскую роль Вы играете сейчас, в то время когда Россия еле - еле пытается удержать в своих руках собственную государственность? Многонациональная Россия. К чему Вы клоните, господин Сокуров?

А Сокуров ранее успел ответить на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его высказывания о том, что надо переосмыслить звание Героя России.

Деятель культуры выступил с комментарием на телеканале «Дождь». В эфире журналист спросил у него, что он думает о выпаде политика.

— Ничего не думаю, потому что я обращался не к нему, и это был мой разговор с президентом, - говорит Сокуров. Режиссер отметил, что он хотел бы услышать реакцию Владимира Путина, а не Рамзана Кадырова. Кроме того, режиссер уверен, что националистом можно считать каждого человека, кто думает о себе, своей семье и культуре народа. «Это достойный, приличный термин», — заключил Сокуров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я обращался не к тебе»: Сокуров резко ответил Кадырову на обвинения в национализме

Конфликт между режиссером и главой Чечни разгорелся после вопроса Владимиру Путину (подробнее).