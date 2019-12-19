«Ахмат Кадыров погиб за Чечню, за Россию»: Путин о присвоении звания Героев России Кадыровым

На большой пресс-конференции Владимира Путина, сегодня, 19 декабря, президент России ответил на вопрос журналиста о присвоении звания героя России Кадыровых.

— Таких указов просто так не назначают. Помню, как впервые познакомился с первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым. Он пришёл сам, он не пришёл сдаваться. Он сказал, что мы понимаем, что нам лучше с Россией. Это был его выбор. Он погиб от рук террористов. За что? За Чечню, за чеченский народ, за Россию. До сих пор не могу простить, что отпустил его на эти праздники - накануне он был у меня, — вспоминает глава государства.

Также Владимир Путин отметил роль нынешнего главы Чеченской Республики в современной России.

— Посмотрите, как выглядит сегодня Грозный. Рамзан Кадыров сам лично принимает участие в военных действиях на территории региона. Его не остановить, под пули лезет. Я считаю, что Рамзану Кадырову надо не только Героя России давать, а Героя труда, но он еще молод для такой награды, — заявил Путин.

Напомним, ранее народный артист России, режиссер Александр Сокуров на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, обращаясь к президенту, затронул несколько острых тем.

Режиссер предложил переосмыслить звание Героя России.

— Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ним Кадыровы? И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти воинские награды принимают? —задал вопрос Сокуров.

Владимир Путин объяснил режиссеру, почему звание "Герой России" носят как погибшие солдаты Псковской дивизии, так и воевавшие с ними чеченцы.

— Кавказ —очень тонкая вещь. Чеченский народ пострадал от тех, кто выдумывал новую Россию также как и многие другие народы Кавказа. Некоторые люди воспользовались этой исторической памятью несправедливости, начали внедрять свои собственные идеи и подталкивать их для того, чтобы использовать чеченский народ для разрушения нашей страны. Слава богу, хватило здравого ума, чувства самосохранения у самого чеченского народа и других народов России, чтобы выйти из этой кровавой истории. И если кто-то из них, независимо от служебного положения встал на сторону России, работает на нее, защищает ее, а также готов отдать за нее жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем Российской Федерации, — ответил Путин.

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