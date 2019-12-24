2019-12-24T13:26:32+03:00
Спорт

«Считаю себя несостоявшимся спортсменом»: Кадыров собирается выиграть бой с Емельяненко

Глава Чечни вполне серьёзно настроен провести поединок против известного спортсмена
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Рамзан Кадыров уверен в победе над Александром ЕмельяненкоРамзан Кадыров уверен в победе над Александром ЕмельяненкоФото: Архив "КП"
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Рамзан Кадыров серьёзно настроен на бой с Александром Емельяненко. Бросив вызов старому знакомому и получив согласие, глава Чечни начал готовится к бою. Политик уверен, что у него есть реальные шансы победить оппонента. Так или иначе, чеченский лидер не допускает даже мысли о поражении.

Тема боя Кадыров — Емельяненко была поднята на итоговой пресс-конференции главы Чечни. Рамзан Ахматович ответил, почему ему пришла в голову идея бросить вызов спортсмену.

— В спорте пошла такая мода: все кому не лень зовут Сашу на бой. Я тоже решил вызвать. Тем более, что я себя тоже считаю несостоявшимся спортсменом. Постоянно занимаюсь спортом, поэтому не сомневаюсь, что выиграю. Проиграть точно не хочу, — сказал Рамзан Кадыров.

Напомним, что неожиданное обращение Кадырова к Емельяненко было опубликовано на выходных в Instagram. Глава Чечни бросил вызов бывшему бойцу клуба «Ахмат», но не определился, по каким правилам должен пройти поединок. Бокс или MMA — такой выбор политик поставил перед соперником и подписчиками.

Александр Емельяненко не мог оставить без внимания слова чеченского лидера. Боец попытался обратить всё в шутку, но похоже, что Рамзан Кадыров настроен серьёзно и действительно хочет помериться силами с известным бойцом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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