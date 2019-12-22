Емельяненко ответил на вызов Кадырова подраться с ним
Глава Чечни Рамзан Кадыров 21 декабря записал обращение в соцсети, в котором сообщил, что желает сразиться в бою с участником смешанных Александром Емельяненко. Спортсмен не заставил себя ждать, написав в подписи к репосту видеообращения:
- Флешмоб «Вызови Емельяненко на бой» дошел и до моего друга Рамзана.
Политик в своем обращении заявил, что каждый посчитал своим долгом вызвать на бой Емельяненко:
- Я тоже решил это сделать.
В конце ноября Емельяненко нокаутировал тяжелоатлета Михаила Кокляева. После этого спортсмену пришел новый вызов от дагестанского бойца MMA Магомеда Исмаилова. И на этот поединок Александр дал свое согласие.
ИСТОЧНИК KP.RU