Емельяненко ответил на вызов Кадырова подраться с ним

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-22T09:48:33+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 21 декабря записал обращение в соцсети, в котором сообщил, что желает сразиться в бою с участником смешанных Александром Емельяненко. Спортсмен не заставил себя ждать, написав в подписи к репосту видеообращения:

- Флешмоб «Вызови Емельяненко на бой» дошел и до моего друга Рамзана.

Политик в своем обращении заявил, что каждый посчитал своим долгом вызвать на бой Емельяненко:

- Я тоже решил это сделать.

В конце ноября Емельяненко нокаутировал тяжелоатлета Михаила Кокляева. После этого спортсмену пришел новый вызов от дагестанского бойца MMA Магомеда Исмаилова. И на этот поединок Александр дал свое согласие.

ИСТОЧНИК KP.RU