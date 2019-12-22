2019-12-22T09:48:33+03:00
Спорт

Емельяненко ответил на вызов Кадырова подраться с ним

Накануне Кадыров записал спортсмену видеообращение
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба RCC / личная страница Рамзана КадыроваФото: пресс-служба RCC / личная страница Рамзана Кадырова
Изменить размер текста:

Глава Чечни Рамзан Кадыров 21 декабря записал обращение в соцсети, в котором сообщил, что желает сразиться в бою с участником смешанных Александром Емельяненко. Спортсмен не заставил себя ждать, написав в подписи к репосту видеообращения:

- Флешмоб «Вызови Емельяненко на бой» дошел и до моего друга Рамзана.

Политик в своем обращении заявил, что каждый посчитал своим долгом вызвать на бой Емельяненко:

- Я тоже решил это сделать.

В конце ноября Емельяненко нокаутировал тяжелоатлета Михаила Кокляева. После этого спортсмену пришел новый вызов от дагестанского бойца MMA Магомеда Исмаилова. И на этот поединок Александр дал свое согласие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе на круге случилась серьезная авария с участием такси
В Дагестане полицейские выбили зубы подозреваемому в педофилии
Емельяненко ответил на вызов Кадырова подраться с ним
Новые ёлки высадили у здания правительства Ставропольского края
Автомобилиста, катавшегося и палившего из автомата, задержали в Ингушетии
Продлён арест бывшему руководителю Следственного комитета КЧР
Карнавальные бега и собачий конкурс состоятся в Ставрополе на выходных
На Ставрополье запретили снюсы
«Добрые» налоговики списывали бизнесменам долги в Дагестане
«Голос»: вокалистка команды Шнурова «испортила» песню «Сплина»
Близится суд на террористами по делу о взрыве автмобиля в Пятигорске
Москвич чуть не откусил палец полицейскому в аэропорту Ставрополя
Объевшие солдат на 81 млн рублей майор и бизнесмен осуждены в Северной Осетии
Экс-начальник центра "Э" Ингушетии не будет освобожден из колонии