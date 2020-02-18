«Я тебе покажу, когда мы "выйдем"»: Кадыров напал на боднувшего его Емельяненко

Алесандр Емельяненко боднул Рамзана Кадырова и чуть не спровоцировал уличную драку. Видео инцидента опубликовал в соцсетях сам глава Чечни, ещё раз повторить — разговоры о боксёрском поединке между ними — не шутка.

— Ассаламу алайкум друзья! Обстановка накаляется, — пишет Кадыров в соцсетях. — Как вы знаете, я усердно готовлюсь к предстоящему боксерскому поединку с Александром Емельяненко и, как я узнал, он делает то же самое. Сегодня на тренировке, в ходе пробежки по улицам Грозного, наткнулись случайно друг на друга и сразу начали разбираться. Причем так, что искры летели и дымилась земля!

Видео встречи Кадырова и Емельяненко подтверждает — глава Чечни не слишком преувеличивает. На видео Кадыров полушутя рассказывает подписчикам, как он разделается с Александром. А потом получает несильный толчок в спину — это Емельяненко, шутя, боднул главу Чечни.

Рамзан Кадыров напал на Александра Емельяненко во время прогулки.Видео: соцсети Рамзана Кадырова

После этого Кадыров буквально нападает на оппонента, отталкивает его, а потом бьёт. Лишь через несколько секунд становится понятно, что всё это — шутка, которая очень по-душе чеченскому лидеру.

— Травм он пока не получил, хотя был очень близок к этому, — пишет политик, намекая на уличный инцидент, — но уже скоро мы встретимся на ринге. Там и посмотрим, кто кого. Одно дело говорить при включенных видеокамерах, как это любит делать Александр, и совсем другое — боксировать так, чтобы сопернику казалось, что рядом рвутся бомбы. Уже совсем скоро вы увидите БОЙ ВЕКА!

Напомним, что в декабре Рамзан Кадыров решил бросить вызов Александру Емельяненко. Шутка над модной тенденцией вызывать биться известного бойца вышла из-под контроля: поединок стали всерьёз обсуждать, а россиянин решил принять вызов и посоветовал выбрать встречу по правилам бокса. Тогда Кадыров заявил, что на полном серьёзе начинает готовится к бою.

alexemelyanenko Емельяненко и Кадыров подтвердили - бою быть!

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