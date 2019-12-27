2019-12-27T15:32:28+03:00
Спорт

«Он глава республики, но мне без разницы, кого бить»: Емельяненко высказался о бое с Кадыровым

По словам бойца, поединок должен проходить по правилам бокса
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Емельяненко принял вызов Кадырова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС / личная страница Рамзана КадыроваЕмельяненко принял вызов Кадырова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС / личная страница Рамзана Кадырова
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о предстоящем бое с Рамзаном Кадыровым: объяснил, почему ему интересен поединок и посоветовал сопернику выбрать правила бокса — в смешанных единоборствах у политика почти нет шансов.

— Я начал готовиться, тренироваться. Я готов и принял вызов. Я думаю, что он не успеет подготовиться по MMA. Это очень жёстко и...ну, ему не стоит. Но по правилам бокса — у него есть шансы. Он постоянно готовится, боксирует, постоянно в спортзале. В принципе, он готов выйти и поспарринговать со мной, — считает Александр Емельяненко.

Спортсмен уверен, что бой с Кадыровым будет куда более интересным и значимым, чем бой с Михаилом Кокляевым. Несмотря на это, Александр заметил, что ему «без разницы, кого бить».

Бой Емельяненко - Кадыров: российский спортсмен принял вызов главы Чечни.

— С Рамзаном будет намного интереснее. Потому что это глава республики. Он, тем самым, будет делать очень правильные вещи — пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Своим примером показывать, как нужно. Ну а мне без разницы, кого бить. Уже очередь, флешмоб. Все хотят вызвать Емельяненко. Почему — неизвестно, — резюмировал спортсмен.

Напомним, Рамзан Кадыров «решил присоединиться к флешмобу» и вызвать Александра Емельяненко на бой. Спортсмен принял вызов, но выбор вида спорта, по правилам которого будет проведён поединок, оставил за чеченским лидером. На встрече в Кремлёвском Дворце политик сказал, что пока не определился с датой проведения боя, однако начал готовиться к поединку.

— Уже готовимся, — сказал журналистам Кадыров, продемонстрировав бицепс. — Всегда готовы. Когда будет бой, не знаю, там видно будет. Жду, — сказал чеченский лидер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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