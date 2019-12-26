«Готовь перчатки»: Александр Емельяненко будет драться с Рамзаном Кадыровым

Александр Емельяненко принял вызов Рамзана Кадырова на бой! Похоже, поединок действительно состоится — спортсмен отнёсся к словам политика серьёзно и записал видеообращение к сопернику.

— Я рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан! Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой? — говорит Александр на кадрах видео. — Я принимаю твоё предложение! Я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора: по каким правилам, места проведения — я предоставляю тебе, мой дорогой друг. Готовь перчатки, Рамзан! Будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Ахмат — сила!

Бой Емельяненко - Кадыров: российский спортсмен принял вызов главы Чечни.

Кажется, и Кадыров и Емельяненко абсолютно серьёзно отнеслись к возможности сойтись в бою. Глава Чечни на итоговой пресс-конференции подтвердил, что вызов не был шуткой. И Емельяненко решил не отступать перед легендарным политиком.

Напомним, что 21 декабря Рамзан Кадыров записал обращение к известному спортсмену. Он заметил, что в последнее время «стало модным» бросать вызов Емельяненко. Чеченский лидер решил присоединиться и бросить вызов. Серьёзность своих намерений он подтвердил, показав «секундантов», засвидетельствовавших его слова — президента федерации бокса и президента бойцовского клуба «Ахмат».

Теперь Кадырову осталось выбрать место, время и правила, по которым будет проходить поединок. На выбор два варианта — бокс и смешанные единоборства.

Что бы не выбрал политик, назвать такой бой честным у ценителей спорта язык не повернётся. Емельяненко куда выше и тяжелее соперника. Кроме того, Кадыров на 5 лет старше. Однако чеченский лидер не из тех, кто пасует перед трудностями. «Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

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