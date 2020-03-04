«Возмутились голым торсом»: в Грозном на матче «Зенита» и «Ахмата» произошёл конфликт

Четверть финальный матч Олимп-Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» в конце второго тайма приостановили из-за действий болельщиков.

Как пишет Matchtv.ru, болельщики сине-бело-голубых оголили торсы после того, как Эмилиано Ригони забил гол. Этот поступок не понравился фанатам «Ахмата». Они находились на секторе для активной поддержки.

Грозненские болельщики массово побежали в сторону гостевой трибуны. Как только фанаты «Зенита» оделись, болельщики «Ахмата» стали возвращаться на свои трибуны.

Сообщается, что игру приостановил главный арбитр Николай Волошин. Конфликт устранили после того, как болельщиков пошли успокаивать футболисты обеих команд. Через несколько минут игра снова возобновилась.

Массовые беспорядки на матче Ахмат - Зенит в Грозном.

Встреча завершилась в пользу гостей — 2:1. Так футболисты «Зенита» нанесли домашнее поражение игрокам «Ахмата» в матче 1/4 финала Кубка России.

В составе петербургских гостей лучшим оказался полузащитник Юрий Жирков. Он отдал голевую передачу на Эмилиано Ригони, а также забил решающий мяч в дополнительное время. У «Ахмата» с пенальти отличился Одисе Роши.

Таким образом, команда Сергея Семака пробилась в полуфинал Кубка России, а ее следующий соперник станет известен по результатам жеребьёвки.

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