В Грозном «Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России
В Грозном 4 марта завершился долгожданный матч между чеченским «Ахматом» и петербургским «Зенитом». Встреча завершилась в пользу гостей — 2:1. Так футболисты «Зенита» нанесли домашнее поражение игрокам «Ахмата» в матче 1/4 финала Кубка России.
В составе петербургских гостей лучшим оказался полузащитник Юрий Жирков. Он отдал голевую передачу на Эмилиано Ригони, а также забил решающий мяч в дополнительное время. У «Ахмата» с пенальти отличился Одисе Роши.
Таким образом, команда Сергея Семака пробилась в полуфинал Кубка России, а ее следующий соперник станет известен по результатам жеребьёвки.
Эта встреча запомнится любителям футбола скандалом фанатов. Четверть финальный матч Олимп-Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» в конце второго тайма приостановили из-за действий болельщиков.
Как пишет Matchtv.ru, болельщики сине-бело-голубых оголили торсы после гола Эмилиано Ригони. Этот поступок не понравился фанатам «Ахмата», которые находились на секторе для активной поддержки. Грозненские болельщики побежали в сторону гостевой трибуны. Как только фанаты «Зенита» оделись, болельщики «Ахмата» вернулись на свои трибуны.
ИСТОЧНИК KP.RU