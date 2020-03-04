2020-03-04T21:37:15+03:00
Общество

В Грозном «Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России

В составе петербургских гостей лучшим оказался полузащитник Юрий Жирков.
Ася АСРЯН
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Фото: © ФК «Зенит»Фото: © ФК «Зенит»
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В Грозном 4 марта завершился долгожданный матч между чеченским «Ахматом» и петербургским «Зенитом». Встреча завершилась в пользу гостей — 2:1. Так футболисты «Зенита» нанесли домашнее поражение игрокам «Ахмата» в матче 1/4 финала Кубка России.

В составе петербургских гостей лучшим оказался полузащитник Юрий Жирков. Он отдал голевую передачу на Эмилиано Ригони, а также забил решающий мяч в дополнительное время. У «Ахмата» с пенальти отличился Одисе Роши.

Таким образом, команда Сергея Семака пробилась в полуфинал Кубка России, а ее следующий соперник станет известен по результатам жеребьёвки.

Эта встреча запомнится любителям футбола скандалом фанатов. Четверть финальный матч Олимп-Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» в конце второго тайма приостановили из-за действий болельщиков.

Как пишет Matchtv.ru, болельщики сине-бело-голубых оголили торсы после гола Эмилиано Ригони. Этот поступок не понравился фанатам «Ахмата», которые находились на секторе для активной поддержки. Грозненские болельщики побежали в сторону гостевой трибуны. Как только фанаты «Зенита» оделись, болельщики «Ахмата» вернулись на свои трибуны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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