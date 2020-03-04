В Грозном «Ахмат» сыграет в матче с петербургским «Зенитом»

4 Март 2020 2020-03-04T12:13:22+03:00

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Сегодня. 4 марта, в рамках 1/4 финала Кубка России грозненский «Ахмат» встретится с петербургским «Зенитом».

Футболисты выйдут на поле стадиона в Грозном. Долгожданный матч начнется в 18:00.

- «Игра с «Зенитом» очень важна для нас. Мы проделали хорошую работу и сделаем всё возможное, чтобы обыграть наших соперников. Тем более мы будем играть на своём поле, где нас будут поддерживать наши фанаты», - рассказал «ЧГТРК Грозный» полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU