2020-03-04T12:13:22+03:00
Общество

В Грозном «Ахмат» сыграет в матче с петербургским «Зенитом»

Долгожданный матч состоится 4 марта в 18:00
Ася АСРЯН
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Сегодня. 4 марта, в рамках 1/4 финала Кубка России грозненский «Ахмат» встретится с петербургским «Зенитом».

Футболисты выйдут на поле стадиона в Грозном. Долгожданный матч начнется в 18:00.

- «Игра с «Зенитом» очень важна для нас. Мы проделали хорошую работу и сделаем всё возможное, чтобы обыграть наших соперников. Тем более мы будем играть на своём поле, где нас будут поддерживать наши фанаты», - рассказал «ЧГТРК Грозный» полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Канделаки объяснила, почему Кадырову не нужен Емельяненко в Чечне. По ее мнению, главе Чечни не нужен русский спортсмен. А вот бойцу пребывание в Чечне жизненно необходимо.

В статье Канделаки отмечает трудный характер бывшего чемпиона мира по версии ProFC: пьянки, скандалы, асоциальный образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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